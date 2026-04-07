Сегодня пластинки заказывают не только музыканты – винил превратился в статусный артефакт для бизнеса, об этом всё чаще говорят эксперты в сфере маркетинга и пиара. У директоров и собственников компаний в кабинете можно заметить проигрыватель виниловых пластинок. Для партнёров это своеобразный сигнал: перед ними человек со вкусом и экспертизой, а значит, надёжный в делах.

Руководитель направления завода по производству виниловых пластинок «Ультра Продакшн» Игорь Богданов объяснил НСН, в чем же причина такой популярности винила у бизнеса.

Винил и современный маркетинг

По словам Игоря Богданова, сегодня позволить себе заказать пластинку могут практически все, ведь для бизнеса это не обременительные вложения: корпоративные тиражи выходят камерными, например, это может быть и 100, и 1000 экземпляров, но при этом точно попадают в маркетинговую цель. Несмотря на сложность технологического процесса и растущего спроса, срок изготовления винила на заводе «Ультра Продакшн» составляет всего 30 дней.

«Существует устоявшийся стереотип, что винил записывают в основном музыканты, в то время как доля корпоративных клиентов уже превышает четверть всех тиражей и продолжает увеличиваться. Как только компании узнают о таких проектах у коллег или конкурентов, они тут же стремятся перенять этот тренд, ведь виниловая пластинка оказывается гораздо более выразительным инструментом коммуникации, чем привычный сувенир», – рассказал Игорь Богданов.

Забытый в 90-ые годы звуковой носитель сегодня – неотъемлемая часть маркетинговой стратегии, с которой индустрия повторно завоевывает мир, утверждает эксперт. Винил часто выступает как промо к основной продукции, а, например, размещённый на ней QR-код ведёт партнёров на сайт или в цифровое пространство бренда, объединяя тёплую эстетику пластинки с современными технологиями.

Что же просят компании записать на виниловые пластинки?

Для крупных корпораций с разветвленной сетью филиалов по всей стране подобный тираж является ценным корпоративным подарком, говорит эксперт. На виниловый носитель можно записать не только эксклюзивную мелодию, созданную музыкантом конкретно под мероприятие или выставку, но и буквально любые звуки, начиная от шума дождя и плеска волн до бурения нефтяных скважин или перестука швейных машин, чтобы каждый такой аудиообраз напоминал сотрудникам о родной компании.

«Виниловая пластинка сегодня становится не просто носителем звука, а «капсулой времени» для корпоративной культуры. Компании записывают на винил корпоративные гимны, юбилейные поздравления и трогательные послания к знаменательным датам. Особую ценность приобретают мелодии и песни в исполнении амбассадоров проектов, а часто это известные люди, которые презентуют партнерам и сотрудникам продукт или услугу», – рассказал Игорь Богданов.

Мода на цветные пластинки

Необычным трендом стала кастомизация – она превращает стандартную пластинку в уникальную. Для этого с помощью специального станка или вручную наносят индивидуальные рисунки и создают авторские экземпляры. Такая эксклюзивная вещь ценится на вес золота, отметил Богданов. Также для корпоративных клиентов обязательно соблюдение брендбука.

«Палитра цветов винила практически безгранична, при этом доступна и сложная полиграфия – но неизменными лидерами спроса остаются черный, белые, красный, синий и оранжевый. Такие пластинки всё чаще выступают в роли самостоятельного украшения интерьера: их охотно заказывают рестораторы, дизайнеры и даже продакшн-студии для съёмок кино», – отмечает руководитель направления завода «Ультра Продакшн».