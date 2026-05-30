Бессараб: С 1 августа повысят пенсии отработавшим весь 2025 год пенсионерам
С 1 августа в России повысят пенсии для работающих пенсионеров, пишет РИА Новости со ссылкой на члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлану Бессараб.
Уточняется, что при перерасчете будут учтены заработанные в 2025 году индивидуальные пенсионные коэффициенты (ИПК), но не более трех баллов.
Как также напомнила Бессараб, плановая ежегодная индексация пособий работающий пенсионеров затронет лишь тех, кто отработал весь предыдущий год целиком.
По данным исследования SuperJob, наибольшее число вакансий для пенсионеров в России сегодня предлагают по профессиям разнорабочего, повара и пекаря, машиниста спецтехники, горничной и уборщика, а также санитара, напоминает«Радиоточка НСН».
