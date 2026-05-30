Квартет Бутмана выступил в штаб-квартире ООН в Женеве

Концерт был организован постоянным представительством России при ООН в Женеве. Событие посвящено предстоящему Дню русского языка, который отмечают 6 июня. Выступление в Зале Ассамблеи собрало несколько сотен человек, включая дипломатов и представителей десятка различных стран и международных организаций.

В ходе концерта квартет исполнил известные произведения советской и российской музыкальной классики, включая такие композиции, как «Подмосковные вечера», «Луч солнца золотого» и музыку из фильма «Приключения Буратино».

Ранее в беседе с НСН Бутман заявил, что интерес к джазу в последнее время вырос, о чем говорит появление молодых талантов, прирост аудитории, а также увеличение количества мероприятий, фестивалей и концертов.

