СМИ: В Москве две семьи отравились роллами из «Якитории»

В Москве две семьи отравилась роллами из ресторана «Якитория», сообщает Telegram-канал «Shot проверка».

Уточняется, что доставку заказывали 23 мая. На следующий день у мужчины и ребенка проявились симптомы – высокая температура, рвота и диарея. Схожие симптомы были и у остальных пострадавших.

Восьмилетнюю девочку госпитализировали в стационар, и в ее анализах обнаружили сальмонеллез. Ребенку назначили антибактериальную терапию. Пострадавшие направили в адрес ресторана досудебную претензию на почти 1 миллион рублей. По данным СМИ, заведение уже принесло извинения и предложило обратиться в страховую компанию.

Ранее Роспотребнадзор направил запросы в Минздрав Египта и АТОР в связи с сообщениями о массовом отравлении российских туристов, напоминает «Радиоточка НСН».

