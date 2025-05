Милонов заступился за обложку альбома Pink Floyd

Заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в эфире НСН признался, что ему нравятся классические альбомы британской рок-группы Pink Floyd и выразил надежду, что в России не будут запрещать обложку альбома The Dark Side of the Moon 1973 года.