Сооснователь группы Pink Floyd Роджер Уотерс неоднократно высказывался в поддержку России и президента страны Владимира Путина. Милонов заявил, что музыканта обязательно надо звать на гастроли в России.

«Сто процентов надо звать к нам с гастролями, если он нас поддерживает. Он - хороший человек. Я уверен, что многие поклонники придут на его концерт в России», - заключил депутат.

Ранее Уотерс высказался в поддержку БРИКС, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Музыкант также заявил, что стал с большим уважением относиться к президенту России Владимиру Путину. По словам Уотерса, российский лидер руководит страной во благо всего народа.

Как известно, на обложке диска The Dark Side of the Moon показаны два связанных оптических явления, известные как преломление и дисперсия. «Преломление» объясняет, почему радуга и входящий луч не параллельны, а «дисперсия» говорит, как белый свет разделяется, проходя через призму.

Радужный флаг был впервые использован 25 июня 1978 года в Сан-Франциско, где прошло многотысячное шествие в защиту прав и свобод секс-меньшинств. Полотнище специально для этого события создал американский художник и гражданский активист Гилберт Бейкер. Таким образом, группа в 1973 году точно не могла вложить в радугу на обложке тот смысл, которого так испугался депутат Матвеев. Между тем, он и сам признался, что не изучал вопрос достаточно глубоко.

«Я специально не изучал предпочтения группы Pink Floyd, но допускаю, что ради коммерческого успеха дизайнеры им посоветовали засунуть на обложку шестицветную радугу. Чтобы было видно, что они продвинутые и поддерживают эту свободу меньшинств. Большой беды я не вижу, если такого рода изображения, какие-то акты культуры, где идет демонстрация запрещенной символики в России, будут запрещены. Речь идет не о запрете самой музыки, к примеру, того же Pink Floyd, а о запрете конкретной обложки. Не считаю это мракобесием, а считаю, что это соблюдение российского законодательства», — заявил Михаил Матвеев «Газете.Ru».

