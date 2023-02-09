Основатель Pink Floyd заявил, что зауважал Путина еще больше
9 февраля 202316:30
Один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс поделился своим мнением о российском лидере Владимире Путине. Он заявил, что стал с большим уважением относиться к президенту России. Об этом сообщил портал radio1.news.
Музыкант допустил, что Путин руководит страной во благо всего российского народа.
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Уотерс «сносит возведенную Западом стену лжи». Об этом сообщило агентство НСН.
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9 февраля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru