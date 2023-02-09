Основатель Pink Floyd заявил, что зауважал Путина еще больше

Один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс поделился своим мнением о российском лидере Владимире Путине. Он заявил, что стал с большим уважением относиться к президенту России. Об этом сообщил портал radio1.news.

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Музыкант допустил, что Путин руководит страной во благо всего российского народа.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Уотерс «сносит возведенную Западом стену лжи». Об этом сообщило агентство НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:Владимир ПутинМузыканты о политикеРок-музыка
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