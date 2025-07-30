Россиян призвали не ждать доллар по 150 рублей из-за нового ультиматума Трампа

По его словам, обострение геополитики для курса рубля хоть и важно, но некритично, так как на траекторию российской валюты больше «влияет баланс предложения экспорт-импорт».

«По максимуму ожидается среднесрочное движение курса доллара в диапазон 85–90 рублей, евро — 95–100 рублей, юаня — 11,5–12 рублей», — указал эксперт.

Зельцер добавил, что даже при введении обещанных Трампом пошлин РФ и её торговые партнёры «найдут выход и подстроятся».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия достаточно долго живёт под огромным количеством рестрикций уже и уже выработала к санкциям иммунитет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

