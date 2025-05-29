В Госдуме допустили запрет в России обложки альбома Pink Floyd

Депутат Госдумы Михаил Матвеев допустил возможный запрет обложки альбома 1973 года британской рок-группы Pink Floyd, на котором изображена шестицветная радуга в треугольнике («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории России).

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Депутат напомнил о запрете в России пропаганды ЛГБТ, включая символ сообщества – шестицветную радугу.

«Я специально не изучал предпочтения группы Pink Floyd, но допускаю, что ради коммерческого успеха дизайнеры им посоветовали засунуть на обложку шестицветную радугу. Чтобы было видно, что они продвинутые и поддерживают эту свободу меньшинств», - сказал Матвеев в беседе с «Газетой.Ru».

Ранее Таганский суд Москвы оштрафовал телеканал «ТВ Центр» за пропаганду запрещенного в России ЛГБТ, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
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