В Госдуме допустили запрет в России обложки альбома Pink Floyd
29 мая 202513:35
Депутат Госдумы Михаил Матвеев допустил возможный запрет обложки альбома 1973 года британской рок-группы Pink Floyd, на котором изображена шестицветная радуга в треугольнике («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории России).
Депутат напомнил о запрете в России пропаганды ЛГБТ, включая символ сообщества – шестицветную радугу.
«Я специально не изучал предпочтения группы Pink Floyd, но допускаю, что ради коммерческого успеха дизайнеры им посоветовали засунуть на обложку шестицветную радугу. Чтобы было видно, что они продвинутые и поддерживают эту свободу меньшинств», - сказал Матвеев в беседе с «Газетой.Ru».
Ранее Таганский суд Москвы оштрафовал телеканал «ТВ Центр» за пропаганду запрещенного в России ЛГБТ, напоминает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru