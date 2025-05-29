В Госдуме допустили запрет в России обложки альбома Pink Floyd

Песков: Россия не получала от Украины ответа на предложение провести второй раунд переговоров 2 июня в Стамбуле Москалькова: Не менее 13 мирных жителей Курской области содержатся на Украине как военнопленные Эксперты не исключили, что на ближайшем заседании Совета директоров ЦБ примут решение о снижении ключевой ставки В Госдуме предложили платить россиянам за использование личных гаджетов в работе Рособрнадзор запретил проводить ЕГЭ за круглым столом