В Бирмингеме простились с Оззи Осборном
Десятки тысяч поклонников Оззи Осборна приехали 30 июля в английский Бирмингем, чтобы поучаствовать в церемонии прощания с рок-легендой.
Катафалк с гробом музыканта, а также пять автомобилей с его близкими родственниками и друзьями, проехали по главной ресторанной улице Брод-стрит. Фанаты, выстроившиеся вдоль неё, бросали на дорогу цветы и игрушки, а также провожали процессию аплодисментами и криками «Оззи».
Также в родном для Осборна Бирмингеме были установлены электронные баннеры, на которых демонстрировались фотографии музыканта с подписью «Оззи навсегда». В пабах звучали только песни из репертуара группы Black Sabbath, а также сольной дискографии рокера.
Ранее лидер группы «Коррозия металла» Сергей Троицкий (Паук) заявил, что в России в честь Оззи Осборна, умершего 22 июля в возрасте 76 лет, следует назвать улицу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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