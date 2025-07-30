Мэру Красноярска Логинову продлили арест по делу о взятке на 180 миллионов
Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей мэру Красноярска Владиславу Логинову, которого обвиняют в получении взяток на сумму более 180 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
Конкретный срок продления в суде не уточнили. 10 июня Логинов был арестован до 4 августа. Уголовное дело возбуждено по части 6 статьи 290 УК — получение взятки в особо крупном размере.
По данным следствия, в период с 2018 по 2024 год чиновник получил от руководителя частной компании деньги и услуги на общую сумму свыше 180 миллионов рублей. В частности, речь идет о передаче наличных средств и оплате строительства бани на личном участке Логинова. Как полагает следствие, взятки были вознаграждением за содействие этой фирме в победах на тендерах муниципального учреждения, занимающегося ремонтом дорог в Красноярске.
Владислав Логинов возглавил Красноярск в сентябре 2022 года. До этого он пять лет работал в должности заместителя мэра, а ранее занимал различные посты в транспортной и муниципальной сферах, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru