Мэру Красноярска Логинову продлили арест по делу о взятке на 180 миллионов

Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей мэру Красноярска Владиславу Логинову, которого обвиняют в получении взяток на сумму более 180 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Конкретный срок продления в суде не уточнили. 10 июня Логинов был арестован до 4 августа. Уголовное дело возбуждено по части 6 статьи 290 УК — получение взятки в особо крупном размере.