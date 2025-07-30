В Киеве проходит митинг против ограничения прав НАБУ и САП

Жители Киева в среду вышли на акцию протеста против ограничения независимости Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), сообщает «Страна.ua».

По данным издания, участники собрались у сквера Ивана Франко с требованием вернуть органам независимый статус, а также назначить избранного главу Бюро экономической безопасности (БЭБ).