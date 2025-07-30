В Киеве проходит митинг против ограничения прав НАБУ и САП

Жители Киева в среду вышли на акцию протеста против ограничения независимости Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), сообщает «Страна.ua».

По данным издания, участники собрались у сквера Ивана Франко с требованием вернуть органам независимый статус, а также назначить избранного главу Бюро экономической безопасности (БЭБ).

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Протесты начались после принятия Верховной радой 22 июля законопроекта, инициированного фракцией «Слуга народа», который ограничивает автономию НАБУ и САП. Документ подписал президент Владимир Зеленский.

Однако после общественного резонанса глава государства заявил, что поддерживает обратную инициативу, направленную на укрепление независимости антикоррупционных органов. Спикер парламента Руслан Стефанчук пообещал вынести ее на рассмотрение Рады 31 июля, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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