«Любовь взаимна»: Экс-вокалист Deep Purple Джо Линн Тёрнер о концертах в России
Джо Линн Тернер в эфире НСН отметил, что его привлекает мир русской души, который открылся музыканту еще в произведениях таких классиков, как Пушкин, Чехов и Достоевский.
Бывший вокалист британской рок-группы Deep Purple Джо Линн Тернер в интервью НСН рассказал, что когда-то приезд в Москву навсегда изменил его мировоззрение, и музыкант всегда рад встрече с со своими российскими поклонниками.
В марте 2025 году в министерстве культуры и туризма Калужской области сообщили, что бывший вокалист британской рок-группы Deep Purple Джо Линн Тернер посетил региональный центр, и остался под большим впечатлением от калужского «Рок-подвала». На весну и на лето 2025 года у музыканта запланирован тур по России, выступления организованы концертным агентством UConcerts. Уже 3 апреля артист даст концерт в Москве, а в дальнейшем встретится со своими поклонниками в Екатеринбурге, Краснодаре и Ростове-на-Дону. По словам Тернера, он хорошо помнит свой первый приезд в Россию.
«Впервые я посетил Россию с концертами в далеком холодном феврале 1989 года! Играл 20 полностью проданных концертов на аренах в Москве и Ленинграде. Я провел здесь целый месяц, и та поездка навсегда изменила меня и мое мировоззрение. Я стал смотреть на свою жизнь глубже и принимаю все, что у меня есть, с огромной благодарностью. Мне довелось проехать с выступлениями всю Россию: от Южно-Сахалинска до Калининграда. В небольших городах люди всегда очень отзывчивые и добродушные. А в больших городах всегда нужно держать марку, так как публика более требовательна. Это несомненно подстегивает меня! Для более пожилого поколения - это ностальгия, музыка, которая навсегда будет ассоциироваться с лучшими моментами их молодости. Для молодого поколения - это драйв, энергия, адреналин и очень качественная настоящая музыка, которая формирует их музыкальный стиль и предпочтения», - рассказал он.
Как добавил собеседник НСН, его всегда привлекал мир русской души и семейные ценности.
«Больше всего в России я люблю людей, их истории жизни и их энергия представляют для меня наибольший интерес. Получив в университете степень бакалавра по мировой литературе, я много читал великих русских классиков: Александр Пушкин, Антон Чехов, Федор Достоевский. Это открыло для меня удивительно сложный и красивый мир русской души. В России меня привлекает сохранение традиционных семейных ценностей. Моя семья с итальянскими корнями и традициями научила меня фундаментальным вещам и послужила той опорой, которая мне была необходима для успеха в жизни. Полноценные семьи и счастливые дети, которых я вижу на ваших улицах, радуют меня безмерно! Я сам молодой отец, ведь моему сыну будет только два года в мае. Также привлекает ваша невероятно красивая и разнообразная природа, наличие многих культур и этнических национальностей делает Россию уникальной и неповторимой», - заявил он.
В свою очередь глава концертного агентства UConcerts Алан Маршалл сообщил НСН, что бытовой райдер рок-музыканта крайне скромен.
«Наши люди любят Джо, и эта любовь взаимна. Встречи артиста с поклонниками всегда проходят в невероятной атмосфере и их с нетерпением ждут как зрители, так и артист. Как настоящий большой человек, Джо скромен и аскетичен, его "бытовой" райдер включает несколько бутылок питьевой воды, фруктовую тарелку и небольшое полотенце на сцену, а технический - все необходимое, чтобы подарить зрителям праздник живой музыки и настоящего рок-н-ролла», - пояснил он.
Ранее сообщалось, что 31 мая в Москве также выступит американский рэпер Tyga (настоящее имя Майкл Рэй Нгуен-Стивенсон). Артист является номинантом престижных премий «Грэмми» и World Music Awards. Самый его продаваемый альбом - The Gold Album: 18th Dynasty (2015) - продюсировал известный Канье Уэст, напоминает «Радиоточка НСН».
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