«Любовь взаимна»: Экс-вокалист Deep Purple Джо Линн Тёрнер о концертах в России

В марте 2025 году в министерстве культуры и туризма Калужской области сообщили, что бывший вокалист британской рок-группы Deep Purple Джо Линн Тернер посетил региональный центр, и остался под большим впечатлением от калужского «Рок-подвала». На весну и на лето 2025 года у музыканта запланирован тур по России, выступления организованы концертным агентством UConcerts. Уже 3 апреля артист даст концерт в Москве, а в дальнейшем встретится со своими поклонниками в Екатеринбурге, Краснодаре и Ростове-на-Дону. По словам Тернера, он хорошо помнит свой первый приезд в Россию.

«Впервые я посетил Россию с концертами в далеком холодном феврале 1989 года! Играл 20 полностью проданных концертов на аренах в Москве и Ленинграде. Я провел здесь целый месяц, и та поездка навсегда изменила меня и мое мировоззрение. Я стал смотреть на свою жизнь глубже и принимаю все, что у меня есть, с огромной благодарностью. Мне довелось проехать с выступлениями всю Россию: от Южно-Сахалинска до Калининграда. В небольших городах люди всегда очень отзывчивые и добродушные. А в больших городах всегда нужно держать марку, так как публика более требовательна. Это несомненно подстегивает меня! Для более пожилого поколения - это ностальгия, музыка, которая навсегда будет ассоциироваться с лучшими моментами их молодости. Для молодого поколения - это драйв, энергия, адреналин и очень качественная настоящая музыка, которая формирует их музыкальный стиль и предпочтения», - рассказал он.