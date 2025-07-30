«Во многом это зависит от самого артиста. Есть артисты, которые обходятся без композиторов, без авторов текстов, без аранжировщиков. Они прекрасно справляются сами, причем на очень высоком уровне. Например, Шаман (Ярослав Дронов) большую часть делает самостоятельно. Артисту такого уровня, как Буланова, нужен просто хороший менеджмент, хорошее коммерческое сопровождение, правильная бухгалтерия, правильная репертуарная политика, но она всю жизнь со всем справляется сама. Она уже давно не на взлете карьеры, а в счастливом полете на высокой орбите», — сказал Пудовкин.

Собеседник НСН также пояснил, почему чаще всего возникают конфликты между продюсерами и артистами.

«От жадности и от тупости. Часто в начале пути нет либо возможности правильно договориться, либо понимания, как это сделать. Многие продюсеры на начальном этапе проекта выдвигают драконовские условия, например, артист получает 5% от прибыли. Я так никогда не делал, но отчасти это справедливо, потому что у продюсера почти всегда есть риск, что артист не станет популярным, не захочет работать, забеременеет. Или проект нерентабельный в силу других обстоятельств. Финансовые риски лежат на продюсере. Когда артист достигает хорошего уровня, у него возникает мысль, что это исключительно его заслуга за счет таланта, уникальности, голоса и так далее, но это не так. Это коллективная работа. Правильная схема — справедливое распределение рисков и прибыли. Тогда совместные проекты будут жить долго и счастливо», — подытожил он.

Ранее Буланову внесли в Книгу рекордов России за рекордное количество дуэтов с отечественными исполнителями, всего их 114.

