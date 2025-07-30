После землетрясения на Камчатке ожидаются сильные афтершоки

После землетрясения магнитудой 8,7, которое произошло на Камчатке в среду, в регионе возможны сильные, но неразрушительные афтершоки. Об этом сообщил РИА Новости директор камчатского филиала ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН» Данила Чебров.

По его словам, обстановка на полуострове остается стабильной, несмотря на повышенную тревожность среди населения.