После землетрясения на Камчатке ожидаются сильные афтершоки

После землетрясения магнитудой 8,7, которое произошло на Камчатке в среду, в регионе возможны сильные, но неразрушительные афтершоки. Об этом сообщил РИА Новости директор камчатского филиала ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН» Данила Чебров.

По его словам, обстановка на полуострове остается стабильной, несмотря на повышенную тревожность среди населения.

Мощное землетрясение на Камчатке прогнозировалось на 70 лет позже

Землетрясение стало самым мощным в регионе с 1952 года. Власти временно объявляли угрозу цунами, жителей призывали держаться подальше от побережья.

В результате подземных толчков обрушилась стена детского сада, пострадала женщина в аэропорту Петропавловска-Камчатского. В Сахалинской области сообщений о серьёзных разрушениях или жертвах не поступало, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы РАН
ТЕГИ:ЗемлетрясениеКамчатка

Горячие новости

Все новости

партнеры