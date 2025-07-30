Спикер парламента Турции назвал эмбарго против России неэффективным
Спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш заявил, что санкционное давление не приносит желаемого эффекта и не может изменить поведение государств, на которые оно направлено, сообщает РИА Новости.
По его словам, история показывает, что блокада и эмбарго не достигают результатов, и меры, применяемые против России, не стали исключением.
Куртулмуш подчеркнул, что Москва продолжает реализацию своих целей, несмотря на уже действующие ограничения.
Он также выразил мнение, что в первую очередь от подобных мер страдают не власти, а гражданское население, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru