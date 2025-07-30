Спикер парламента Турции назвал эмбарго против России неэффективным

Спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш заявил, что санкционное давление не приносит желаемого эффекта и не может изменить поведение государств, на которые оно направлено, сообщает РИА Новости.

По его словам, история показывает, что блокада и эмбарго не достигают результатов, и меры, применяемые против России, не стали исключением.

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Куртулмуш подчеркнул, что Москва продолжает реализацию своих целей, несмотря на уже действующие ограничения.

Он также выразил мнение, что в первую очередь от подобных мер страдают не власти, а гражданское население, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Галайда Екатерина, НСН
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