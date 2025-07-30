Спикер парламента Турции назвал эмбарго против России неэффективным

Спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш заявил, что санкционное давление не приносит желаемого эффекта и не может изменить поведение государств, на которые оно направлено, сообщает РИА Новости.

По его словам, история показывает, что блокада и эмбарго не достигают результатов, и меры, применяемые против России, не стали исключением.