Новый министр обороны Украины рассказал о ситуации с мобилизацией
Мобилизация на Украине в большинстве случаев проходит без нарушений, заявил министр обороны Денис Шмыгаль в интервью «Би-би-си Украина».
По его словам, лишь 5-10% мобилизационных эпизодов сопровождаются скандалами, тогда как 90% — это «осознанное решение украинцев».
Глава Минобороны отметил, что повестки в большинстве случаев вручаются законно, а граждане самостоятельно приходят в территориальные центры комплектования, проходят оформление и направляются в учебные части.
Он выразил обеспокоенность тем, что СМИ акцентируют внимание преимущественно на конфликтных ситуациях, и подчеркнул, что такая подача «играет против Украины», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru