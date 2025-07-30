Новый министр обороны Украины рассказал о ситуации с мобилизацией

Глава Минобороны отметил, что повестки в большинстве случаев вручаются законно, а граждане самостоятельно приходят в территориальные центры комплектования, проходят оформление и направляются в учебные части.

Он выразил обеспокоенность тем, что СМИ акцентируют внимание преимущественно на конфликтных ситуациях, и подчеркнул, что такая подача «играет против Украины», передает «Радиоточка НСН».

