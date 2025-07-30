Продажу мест в тени на государственных пляжах назвали незаконной
В случае продажи места в тени на пляже долю в прибыли может потребовать, например, собственник здания, отбрасывающего тень, сказал НСН Алексей Койтов.
Отдыхающие, от которых потребовали заплатить за удобное место на государственном пляже, вправе обратиться в правоохранительные органы, поскольку такая деятельность допустима только на частных пляжах. Об этом НСН заявил председатель Союза потребителей России Алексей Койтов.
В Сочи начали продавать места на государственных пляжах под деревьями и навесами. За тень местные предприниматели берут по 1500 рублей. Об этом сообщила «Российская газета». «Многие туристы не хотят тратиться на лежаки и просто отдыхают под навесом. Предприимчивые арендаторы решили на этом заработать», — объяснили туроператоры. По словам Койтова, такая практика законна лишь на частных пляжах.
«Продавать что бы то ни было — лежаки, зонтики и так далее — люди могут по закону, только если у них на это есть право, если они арендовали этот земельный участок либо получили разрешение на соответствующую деятельность. Цену в этом случае можно устанавливать в пределах разумного, с той оговоркой, что такие предприниматели могут попасть под требования закона о защите конкуренции, если они там одни. Если происходит злоупотребление доминирующим положением, то такими людьми занимается Федеральная антимонопольная служба. Если пляж частный, предприниматели вправе устанавливать цены за места в тени. Но в этом случае долю в прибыли вправе потребовать, например, владелец здания, которое отбрасывает тень», — сказал Койтов.
Собеседник НСН добавил, что отдыхающие, с которых незаконно взимается плата, вправе обратиться в правоохранительные органы.
«За соблюдением прав потребителя следит Роспотребнадзор. Но есть оговорка, что перед обращением в Роспотребнадзор надо обратиться к ответственному субъекту предпринимательской деятельности, только при неполучении ответа или при неудовлетворительном ответе можно обратиться в Роспотребнадзор. Если же есть сомнения в легальности предпринимателя, то можно обратиться в местную администрацию, администрацию пляжа или вызвать наряд полиции, потому что полиция вправе составлять протоколы за незаконную предпринимательскую деятельность», — подытожил он.
Ранее туристов из России, прибывших на отдых в египетский Шарм-эш-Шейх, поселили напротив местной военной базы и запретили им плавать в море, «пригрозив застрелить». Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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