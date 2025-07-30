«Продавать что бы то ни было — лежаки, зонтики и так далее — люди могут по закону, только если у них на это есть право, если они арендовали этот земельный участок либо получили разрешение на соответствующую деятельность. Цену в этом случае можно устанавливать в пределах разумного, с той оговоркой, что такие предприниматели могут попасть под требования закона о защите конкуренции, если они там одни. Если происходит злоупотребление доминирующим положением, то такими людьми занимается Федеральная антимонопольная служба. Если пляж частный, предприниматели вправе устанавливать цены за места в тени. Но в этом случае долю в прибыли вправе потребовать, например, владелец здания, которое отбрасывает тень», — сказал Койтов.

Собеседник НСН добавил, что отдыхающие, с которых незаконно взимается плата, вправе обратиться в правоохранительные органы.

«За соблюдением прав потребителя следит Роспотребнадзор. Но есть оговорка, что перед обращением в Роспотребнадзор надо обратиться к ответственному субъекту предпринимательской деятельности, только при неполучении ответа или при неудовлетворительном ответе можно обратиться в Роспотребнадзор. Если же есть сомнения в легальности предпринимателя, то можно обратиться в местную администрацию, администрацию пляжа или вызвать наряд полиции, потому что полиция вправе составлять протоколы за незаконную предпринимательскую деятельность», — подытожил он.

Ранее туристов из России, прибывших на отдых в египетский Шарм-эш-Шейх, поселили напротив местной военной базы и запретили им плавать в море, «пригрозив застрелить». Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

