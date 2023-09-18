«Вместе со сбором!»: Россиянам «нестандартно» вернут деньги за «Ленинград»
Возврат денег за билеты уже начался, при этом организатор решил вернуть людям даже сервисный сбор, сказала в эфире НСН Оксана Полевская.
Поклонникам группы «Ленинград», купившим билеты на ее отмененный концерт в «Лужниках», вернут деньги до конца ноября, сообщила в интервью НСН исполнительный директор билетного оператора «Kassir.ru – Москва» Оксана Полевская.
Концерт «Ленинграда» должен был состояться в Москве 16 сентября, однако был отменен за три дня до даты проведения. При этом в соцсетях начала распространяться информация о якобы возникших проблемах с возвратом денег за билеты.
«Мы уже начали осуществлять возвраты за отмененный концерт группы "Ленинград". При этом возврат денежных средств зрителям будет осуществлен в полном объеме – номинальная стоимость билета и сервисный сбор, который обычно берет билетный оператор. Было принято такое решение, потому что ситуация нестандартная. Зрители получат деньги в полном объеме в максимально сжатые сроки. Будем стараться вернуть деньги максимально оперативно в рамках действующего законодательства. Указана дата – до 30 ноября, но, думаю, что все это будет гораздо быстрее. Мы прилагаем для этого максимум усилий, но нам тоже нужно какое-то время, чтобы сфокусироваться, для нас это тоже явилось неожиданностью», - сказал Полевская.
Она объяснила, с чем связано решение о возвращении 10-процентного сервисного сбора.
«Организатор мероприятия посчитал, что в этой ситуации возврат сбора это правильное решение. Мы никогда не фантазируем, мы же не держатели контента, а платформа для реализации билетов. Это решение организатора, устроителя, а мы его выполняем. Сервисный сбор составляет 10% от цены билета, это услуга за информирование, сопровождение, электронный чек. Как мы и что будем компенсировать, это следующий вопрос. Для нас самое первоочередное снять хотя бы еще на 10% негатив всех тех, кто ждал этот концерт. Все вернется, путь зрители в этом плане не переживают. Для того, чтобы снять градус напряжения, было принято такое решение. А как мы будем выкручиваться из этой ситуации… мы выкрутимся. Но здесь правильно сделать именно так, мы в этом плане организатора полностью поддерживаем», - отметила исполнительный директор «Kassir.ru – Москва».
При этом Полевская разъяснила процедуру возврата.
«После того, как пришла информация об отмене концерта, уже в субботу и воскресенье мы осуществляем эти возвраты и люди подтверждают в соцсетях, что уже получили деньги, друг друга успокаивают. Да, в первые дни были сложности с тем, чтобы дозвониться на линию поддержки, поэтому мы просим всех обращаться на почту. Правила возврата размещены на сайте: нужно прислать заявление и указать банковские реквизиты, чтобы деньги ушли туда, куда нужно. Нужно написать заявление, приложить билеты и всё. Там есть бланк заявления. Придет уведомление от службы возврата, после чего повторно обращаться не нужно», - заключила собеседница НСН.
Полевская не смогла назвать число проданных на концерт «Ленинграда» билетов, пояснив, что «это коммерческая информация организатора». При этом минимальная стоимость билетов составляла 4500 рублей, вместимость «Лужников» - 81 тыс. зрителей. Соответственно, при условии 50-процентной заполненности стадиона, сервисные сборы могли составить порядка 20 млн рублей.
Слухи о возможной отмене запланированного на 16 сентября концерта «Ленинграда» в Москве стали появляться в конце августа, при этом официально его отменили только за три дня до проведения, 14 сентября. На следующий день Сергей Шнуров заявил, что был готов к выступлению, но его «внезапно отменил организатор».
Со своей стороны, организатор концерта, ООО «Артлайф», сообщил, что вынужден был отменить выступление «Ленинграда» «по независящим от организатора причинам». Вместе с тем там не согласились, что отмена была «внезапной», указав, что «группа была уведомлена о высоком риске отмены концерта». Однако, ни Шнуров, ни организаторы до сих пор не озвучили конкретную причину отмены концерта.
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