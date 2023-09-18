«Вместе со сбором!»: Россиянам «нестандартно» вернут деньги за «Ленинград»

Полевская не смогла назвать число проданных на концерт «Ленинграда» билетов, пояснив, что «это коммерческая информация организатора». При этом минимальная стоимость билетов составляла 4500 рублей, вместимость «Лужников» - 81 тыс. зрителей. Соответственно, при условии 50-процентной заполненности стадиона, сервисные сборы могли составить порядка 20 млн рублей.

Слухи о возможной отмене запланированного на 16 сентября концерта «Ленинграда» в Москве стали появляться в конце августа, при этом официально его отменили только за три дня до проведения, 14 сентября. На следующий день Сергей Шнуров заявил, что был готов к выступлению, но его «внезапно отменил организатор».

Со своей стороны, организатор концерта, ООО «Артлайф», сообщил, что вынужден был отменить выступление «Ленинграда» «по независящим от организатора причинам». Вместе с тем там не согласились, что отмена была «внезапной», указав, что «группа была уведомлена о высоком риске отмены концерта». Однако, ни Шнуров, ни организаторы до сих пор не озвучили конкретную причину отмены концерта.

