Шнуров: Организатор внезапно отменил концерт «Ленинграда» в «Лужниках»

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров прокомментировал отмену выступления коллектива, которое должно был состояться 16 сентября в «Лужниках»: по словам музыканта, организатор внезапно отменил концерт. Сообщение об этом опубликовано на странице группы в соцсети «ВКонтакте».

Концерт «Ленинграда» в Москве 16 сентября не состоится

Ранее источник, близкий к билетным операторам, сообщил НСН об отмене концерта «Ленинграда» в «Лужниках». Позже оператор «Кассир.ру» официально подтвердил отмену мероприятия «по причинам, не зависящим от организатора».

«Уважаемый зритель! Вынужден сообщить, что запланированный на 16 сентября 2023 года концерт ... был внезапно отменен его организатором ООО "АРТЛАЙФ" со ссылкой на независящие от организатора причины. ... Со своей стороны сообщаю, что мной будут предприняты все доступные меры, чтобы повлиять на организатора в целях осуществления им возврата денежных средств за проданные зрителям билеты», — указал Шнуров, подчеркнув, что «Ленинград» пока не получил оригинал официального уведомления об отмене мероприятия.

Музыкант также сообщил, что коллектив принял решение обратиться в суд и одновременно перечислить на депозитный счет инстанции вознаграждение, частично полученное от организатора до проведения концерта. Группа предпримет эти меры для защиты своей репутации и «исключения повторения подобного», если организаторы не произведут все возвраты и выплаты в разумный срок.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:МоскваКонцертГруппа "Ленинград"Сергей Шнуров

Горячие новости

Все новости

партнеры