Шнурова обвинили во лжи и потребовали вернуть гонорар за отмененный концерт
Компания-организатор концерта группы «Ленинград» в «Лужниках» «Артлайф» обвинила солиста коллектива Сергея Шнурова в искажении информации о якобы внезапной отмене концерта в Москве 16 сентября.
По словам организаторов, они сделали все, что могли для того, чтобы концерт состоялся, однако выступление пришлось отменить по независящим от них причинам.
«Заявление артиста о ВНЕЗАПНОЙ отмене концерта, как это указывается Сергеем Шнуровым в своем сообщении, является несправедливым и недостоверным. Гонорар группе был выплачен в полном объёме, который должен быть возвращен в связи с отменой мероприятия», - сказали организаторы.
Ранее Шнуров заявил, что группе так и не прислали оригинал уведомления о внезапной отмене концерта. Он пригрозил подать в суд на компанию-организатора концерта, если деньги за билеты не будут возвращены, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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