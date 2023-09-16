Шнурова обвинили во лжи и потребовали вернуть гонорар за отмененный концерт

По словам организаторов, они сделали все, что могли для того, чтобы концерт состоялся, однако выступление пришлось отменить по независящим от них причинам.

«Заявление артиста о ВНЕЗАПНОЙ отмене концерта, как это указывается Сергеем Шнуровым в своем сообщении, является несправедливым и недостоверным. Гонорар группе был выплачен в полном объёме, который должен быть возвращен в связи с отменой мероприятия», - сказали организаторы.

Ранее Шнуров заявил, что группе так и не прислали оригинал уведомления о внезапной отмене концерта. Он пригрозил подать в суд на компанию-организатора концерта, если деньги за билеты не будут возвращены, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

