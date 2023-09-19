«Нам не согласовали!»: Организаторы концерта «Ленинграда» раскрыли причины отмены
Выясняя истинные причины отмены концерта группы «Ленинград» в «Лужниках» НСН прошла по кругу: Кремль - Госдума - Собянин - Мосгордума... Круг замкнулся на властях Хамовников.
Концерт группы «Ленинград», который должен был состояться 16 сентября в «Лужниках», отменили из-за того, что организаторам впервые "не согласовали" концерт Сергея Шнурова, призналась в интервью НСН глава промоутерской компании «SAV Entertainment» Надежда Соловьева.
Ранее на сайте группы компаний «SAV Entertainment» и «Русский Шоу-Центр» было обнародовано заявление об отмене концерта от имени организаторов, ООО «Артлайф». Там, в частности, было указано, что он отменен по «не зависящим от организатора причинам». НСН связалась с Надеждой Соловьевой и глава промоутерской компании оказалась предельно откровенна:
«Нам не согласовали концерт, вот и всё», - призналась Соловьева.
При этом она не стала отвечать на уточняющий вопрос, кто конкретно не согласовал концерт. Учитывая, что в российских медиа активно обсуждается тема "отмены Шнурова" по политическим причинам, НСН обратилась за разъяснением к специалистам по российскому политическому закулисью. Так, политолог Константин Калачев уверен, что ни Кремль, ни мэр Москвы Сергей Собянин не имеют отношения к отмене концерта «Ленинграда».
«Ни Кремль, ни Госдума к этому отношения не имеют. Самая страшная цензура - это самоцензура, такие решения, как правило, принимаются на уровне местных органов власти, все хотят угадать тренд и перестраховаться, чтобы угодить. Если говорить про Шнурова, близки к истине те, кто говорят, что сыграла роль его дружба с Пригожиным. Я уверен, что и Собянин к этому никакого отношения не имеет, но есть люди, которые решили перестраховаться. Ведь, были песни про Беглова, была песня про "сгоревшую Москву", лучше, мол, не будить лихо, пока тихо. Думаю, решение принималось на самом низовом уровне, на уровне территории, где находится площадка, конкретно - управа или префектура. Как показывает практика, за такими решениями чаще всего стоит маленький чиновник, который не хочет ни с кем ссориться», - уверен Калачев.
В свою очередь, председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов заверил НСН, что столичная Дума не причастна к отмене концерта Сергея Шнурова:
«Ни в коем случае, да что вы! При желании мы тоже можем повлиять, но в данной ситуации не имеем к отмене никакого отношения! Мосгордума начинает работать с 18 числа, поэтому я ни про концерт не знаю, ни что произошло, мне только сейчас об этом сообщили. Я ехал на встречу в округе и мне сказали, что концерт отменили», - подчеркнул Герасимов.
НСН ничего не оставалось. как пройти до конца и обратиться за комментарием к главе управы московского района Хамовники, на территории которого находятся «Лужники». Вот, только глава управы Максим Дерюгин, выслушав вопрос, бросил трубку и перестал отвечать на звонки. Выходит, г-н Дерюгин и есть тот "маленький чиновник, который не хочет ни с кем ссориться"?
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