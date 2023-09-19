«Нам не согласовали!»: Организаторы концерта «Ленинграда» раскрыли причины отмены

Концерт группы «Ленинград», который должен был состояться 16 сентября в «Лужниках», отменили из-за того, что организаторам впервые "не согласовали" концерт Сергея Шнурова, призналась в интервью НСН глава промоутерской компании «SAV Entertainment» Надежда Соловьева.

Ранее на сайте группы компаний «SAV Entertainment» и «Русский Шоу-Центр» было обнародовано заявление об отмене концерта от имени организаторов, ООО «Артлайф». Там, в частности, было указано, что он отменен по «не зависящим от организатора причинам». НСН связалась с Надеждой Соловьевой и глава промоутерской компании оказалась предельно откровенна: