Шуфутинский рассказал о создании хита «Третье сентября»
Песня «Третье сентября», написанная Игорем Крутым и Игорем Николаевым, «вошла в сердца сразу нескольких поколений слушателей». Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил заслуженный артист РФ Михаил Шуфутинский.
По словам певца, в процессе создания песни произошла интересная история. В какой-то момент он встал между Крутым и Николаевым, то есть между людьми с одинаковыми именами - в народе так делают, чтобы загадать желание.
«Так вот, я тогда ничего не загадал — оно само по себе все исполнилось», — поделился Шуфутинский.
Шансонье добавил, что очень доволен тем, что есть такая песня, как «Третье сентября».
Ранее музыкальный критик Сергей Соседов. заявил, что ажиотаж вокруг песни «Третье сентября» раздувается искусственно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
