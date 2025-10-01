По его мнению, российским платформам при этом не стоит переживать из-за возможной конкуренции с крупными зарубежными игроками.



«Я не верю в возвращение западных стримингов в Россию. По итогу 2020-2021 годов мы фиксировали, что 50% доходов приходилось на западные стриминги, в первую очередь на Apple и Spotify. Еще 50% тогда приходилось на три российские компании. Однако для отечественных компаний Россия будет всегда основным рынком, поэтому они будут прикладывать максимальное количество усилий, чтобы не потерять долю. Для западных компаний основной интерес представляют рынки с населением от 300 миллионов человек и выше. У нас население значительно меньше. Мы всегда будем не самым интересным рынком, потому рекомендую коллегам из российских стримингов не переживать о гипотетическом возвращении западных игроков. Думаю, если они вернутся, то не будут много вкладывать в развитие своих российских экосистем», — добавил он.

К слову, не так давно музыкальный стриминговый сервис Spotify официально обновил свои условия использования. Теперь пользователи смогут получать доступ только к той версии Spotify, которая доступна в их стране проживания, и по ценам, установленным для данного региона. Это означает, что семейные и другие подписки, оформленные в странах без официальной поддержки Spotify, могут перестать работать и стать недоступны уже в октябре. При этом российский музыкальный и медиаменеджер Сергей Балдин объяснил «Радиоточке НСН», что, хотя сила бренда Spotify еще велика, в России есть три музыкальных сервиса. По его словам, платформы уже распределили между собой слушателей, так что если зарубежный стриминг перестанет работать, трагедии не будет.

Ранее управляющий директор Института музыкальных инициатив (ИМИ) Артем Атанесян рассказывал НСН, что в российской музыкальной индустрии сменился акцент с простого роста объемов на перестройку всей системы — от экономики музыкального бизнеса до способов продвижения музыки. По его словам, с 2022 года стриминговый и концертный рынки в России выросли в среднем в три раза, а вся музыкальная индустрия пережила радикальную перестройку.

