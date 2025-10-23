Любопытно и бережно: Вадим Самойлов похвалил кавер «Черной Луны» от Ay Yola

Песня «Черная Луна» в интерпретации группы Ay Yola звучит интересно и органично дополняет фильм «Август», сказал НСН Вадим Самойлов.

Группа Ay Yola при создании кавера на «Черную Луну» очень бережно отнеслась к материалу и привнесла в композицию что-то свое, заявил в беседе с НСН Основатель и лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов.

«Идеальный состав!»: Миллиард фильма «Август» сравнили с успехом «9 роты»

Ранее группа Ay Yola представила свою версию известной композиции «Черная луна». Оригинальная песня принадлежит коллективу «Агата Кристи», а новая интерпретация создана специально для военной драмы «Август». Самойлов заметил, что композиция в новом прочтении органично дополнила картину.

«Конечно, я слышал версию композиции «Черная Луна» в исполнении группы Ay Yola. Версия любопытная, они очень бережно отнеслись к материалу, привнесли свой уклад. Получилось здорово. Когда я делаю каверы, тоже стараюсь песню прожить по-своему, она становится моей композицией. Ay Yola сделали то же самое. Очень оригинальный подход, они поменяли части песни, что хорошо подошло к фильму. Промо-ролик к картине оправдывает, что текст второго куплета стоит в начале. Сам фильм я еще не посмотрел, но наслышан, что он очень успешен», — сказал он.
Рок с азиатским вайбом: «Три дня дождя» и Тося Чайкина представят саундтрек к «Амуре»

Как добавил собеседник НСН, он всегда поддерживал музыкантов в стремлении создания каверов на песни группы «Агата Кристи».

«Каверы на песни «Агаты Кристи» — частая история. Возникает момент, когда ты становишься классиком. Сначала становишься популярным, входишь в пантеон славы русского рок-н-ролла. Потом поколение детей, которое росло на твоей музыке, могут переосмыслить ее. Это здорово, преемственность крайне важна. У меня это вызывает самые позитивные эмоции. Мы всегда позволяли делать каверы на наши песни, пусть музыканты экспериментируют, позволяют себе самовыражение», — пояснил Самойлов.
Группа Ay Yola призналась, что записала кавер «Агаты Кристи» за два дня

Музыкант признался, что его любовь к музыке во многом началась с впечатлений от хорошей музыки из кино.

«У меня есть опыт создания музыки в кино. Я был автором саундтреков к фильму Алексея Балабанова «Мне не больно», к картине Сергея Бодрова-младшего «Сестры». Работал как звукорежиссер и как композитор-исполнитель. Это очень интересный труд. У меня любовь к музыке во многом началась в детстве с впечатлений о хорошей киномузыке. Мне эта история близка, я открыт к предложениям. Думаю, что-то подобное обязательно сделаю в будущем», — заявил он.

Ранее участник группы Ay Yola Руслан Шайхитдинов рассказал «Радиоточке НСН», что кавер на песню «Черная Луна» был записан буквально за две ночи. При этом музыканты в этот момент находились в концертном туре, что осложняло работу. Как подчеркнул Шайхитдинов, новое прочтение композиции удачно сочетает в себе рок, электронное и этническое звучание, отражая эстетику земли Башкортостана.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:Агата КристиМузыкантыМузыка

Горячие новости

Все новости

партнеры