Музыкант признался, что его любовь к музыке во многом началась с впечатлений от хорошей музыки из кино.

«У меня есть опыт создания музыки в кино. Я был автором саундтреков к фильму Алексея Балабанова «Мне не больно», к картине Сергея Бодрова-младшего «Сестры». Работал как звукорежиссер и как композитор-исполнитель. Это очень интересный труд. У меня любовь к музыке во многом началась в детстве с впечатлений о хорошей киномузыке. Мне эта история близка, я открыт к предложениям. Думаю, что-то подобное обязательно сделаю в будущем», — заявил он.

Ранее участник группы Ay Yola Руслан Шайхитдинов рассказал «Радиоточке НСН», что кавер на песню «Черная Луна» был записан буквально за две ночи. При этом музыканты в этот момент находились в концертном туре, что осложняло работу. Как подчеркнул Шайхитдинов, новое прочтение композиции удачно сочетает в себе рок, электронное и этническое звучание, отражая эстетику земли Башкортостана.

