«Очень явно об интересе к активу высказались владельцы аэропорта «Внуково», которые создали специальное юридическое лицо для возможной будущей сделки. Сейчас это основной претендент на покупку. В целом у нас есть несколько крупных холдингов, которые специализируются на управлении активами аэропортов. У них может быть закономерный интерес в этом случае, но сейчас у холдингов не такая простая ситуация, большие деньги нужно инвестировать в инфраструктуру, а заемные средства у нас дорогие. Поэтому сейчас они, скорее всего, выберут заниматься уже имеющимися активами», - пояснил он.

По его словам, новым владельцам предстоит решить ряд вопросов, но в целом масштабных инвестиций пока не потребуется.

«Перед новыми владельцами будет стоять задача не допустить ухода авиакомпаний из аэропорта «Домодедово». Сейчас объем пассажирских перевозок далек от рекордных, авиакомпании не в состоянии увеличить объем до уровня 2019 года. Поэтому нужно привлекать и новых перевозчиков, особенно иностранных, так как у них нет таких ограничений. Зарубежные перевозчики вносят большой вклад в выручку аэропорта. Развитием инфраструктуры тоже предстоит заниматься, но аэропорт «Домодедово» имеет большой задел для серьезного роста, масштабных инвестиций здесь не потребуется», - заключил собеседник НСН.

Активы аэропорта «Домодедово» оцениваются в триллионы рублей, но сейчас предприятие работает в убыток, что позволит купить его по более низкой цене, заявил НСН член Общественного совета при Федеральном агентстве воздушного транспорта Виктор Горбачев.



Совладелец аэропорта Внуково Виталий Ванцев заявил в интервью РБК, что готов стать инвестором аэропорта Домодедово в июле 2025 года.

