Владельца «Внуково» назвали главным претендентом на покупку «Домодедово»

Олег Пантелеев заявил НСН, что новым владельцам аэропорта «Домодедово» предстоит решить ряд вопросов, но в целом масштабных инвестиций пока не потребуется.

Владелец аэропорта «Внуково» сейчас является главным претендентом на покупку активов «Домодедово», заявил НСН исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.

Перешедший по решению суда в собственность государства аэропорт «Домодедово» будет выставлен на открытый аукцион в начале следующего года, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. Он подчеркнул, что уже есть желающие и инвесторы. Пантелеев рассказал, кому выгодна эта покупка.

Пассажиры или акционеры: Кто заплатит за повышение сборов для авиакомпаний

«Очень явно об интересе к активу высказались владельцы аэропорта «Внуково», которые создали специальное юридическое лицо для возможной будущей сделки. Сейчас это основной претендент на покупку. В целом у нас есть несколько крупных холдингов, которые специализируются на управлении активами аэропортов. У них может быть закономерный интерес в этом случае, но сейчас у холдингов не такая простая ситуация, большие деньги нужно инвестировать в инфраструктуру, а заемные средства у нас дорогие. Поэтому сейчас они, скорее всего, выберут заниматься уже имеющимися активами», - пояснил он.

По его словам, новым владельцам предстоит решить ряд вопросов, но в целом масштабных инвестиций пока не потребуется.

«Перед новыми владельцами будет стоять задача не допустить ухода авиакомпаний из аэропорта «Домодедово». Сейчас объем пассажирских перевозок далек от рекордных, авиакомпании не в состоянии увеличить объем до уровня 2019 года. Поэтому нужно привлекать и новых перевозчиков, особенно иностранных, так как у них нет таких ограничений. Зарубежные перевозчики вносят большой вклад в выручку аэропорта. Развитием инфраструктуры тоже предстоит заниматься, но аэропорт «Домодедово» имеет большой задел для серьезного роста, масштабных инвестиций здесь не потребуется», - заключил собеседник НСН.

Активы аэропорта «Домодедово» оцениваются в триллионы рублей, но сейчас предприятие работает в убыток, что позволит купить его по более низкой цене, заявил НСН член Общественного совета при Федеральном агентстве воздушного транспорта Виктор Горбачев.

Совладелец аэропорта Внуково Виталий Ванцев заявил в интервью РБК, что готов стать инвестором аэропорта Домодедово в июле 2025 года.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:СамолётАэропорт

Горячие новости

Все новости

партнеры