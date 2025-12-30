Суд заочно арестовал продюсера Разина по делу о мошенничестве
Столичный Таганский суд заочно арестовал продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает РИА Новости.
Суд удовлетворил ходатайство следствия.
«Избрать Разину меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции», - объявила судья.
Следствие указало, что фигурант скрылся от правосудия и находится за пределами России. В настоящий момент его местоположение не установлено.
Ранее против Разина завели дело об особо крупном мошенничестве из-за присвоения средств, которые должен был получить за исполнение песен «Ласкового мая» автор композиций поэт Сергей Кузнецов. Следствие считает, что продюсер использовал поддельный договор с автором для получения денег как правообладатель произведений, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Кузнецов скончался в 2022 году, потерпевшей по делу признана его вдова.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Суд заочно арестовал продюсера Разина по делу о мошенничестве
- Себе дороже: Спасатели призвали не экономить на пиротехнике и не давать ее детям
- В России программа долгосрочных сбережений привлекла более 650 млрд рублей
- Вертолет Ми-34М1 с российским двигателем совершил первый испытательный полет
- Праздничные «угрызения совести»: Диетолог назвала главные новогодние «ошибки» россиян
- Адвокат: Решение Мосгорсуда по выселению Долиной готово
- Ford подала десять заявок на регистрацию товарных знаков в России
- Песков рассказал, чего ждет от 2026 года
- В Калужской области экс-депутат гордумы погиб при обрушении башни
- Силуанов: Аукцион по приватизации аэропорта «Домодедово» проведут в начале 2026 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru