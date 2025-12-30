Суд заочно арестовал продюсера Разина по делу о мошенничестве

«Избрать Разину меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции», - объявила судья.

Следствие указало, что фигурант скрылся от правосудия и находится за пределами России. В настоящий момент его местоположение не установлено.

Ранее против Разина завели дело об особо крупном мошенничестве из-за присвоения средств, которые должен был получить за исполнение песен «Ласкового мая» автор композиций поэт Сергей Кузнецов. Следствие считает, что продюсер использовал поддельный договор с автором для получения денег как правообладатель произведений, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Кузнецов скончался в 2022 году, потерпевшей по делу признана его вдова.

