Песков: Россия не выходит из переговорного процесса по Украине
Россия не выходит из переговоров по урегулированию на Украине. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Как отметил представитель Кремля, российская сторона продолжит переговорный процесс и диалог, «прежде всего, с американцами». Песков также рассказал, что Москва не намерена делать публичной тему ужесточения переговорной позиции по Украине.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Киев попытался атаковать беспилотниками резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области. На фоне этого Москва пересмотрит свою позицию в переговорном процессе по Украине, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Краснодаре при атаке дронов пострадали два человека
- Песков: Россия не выходит из переговорного процесса по Украине
- От спасения «Ленфильма» до «прокаток»: С чем киноиндустрия заканчивает 2025 год
- Владельца «Внуково» назвали главным претендентом на покупку «Домодедово»
- Армия России освободила Богуславку и Лукьяновское
- Суд заочно арестовал продюсера Разина по делу о мошенничестве
- Себе дороже: Спасатели призвали не экономить на пиротехнике и не давать ее детям
- В России программа долгосрочных сбережений привлекла более 650 млрд рублей
- Вертолет Ми-34М1 с российским двигателем совершил первый испытательный полет
- Праздничные «угрызения совести»: Диетолог назвала главные новогодние «ошибки» россиян
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru