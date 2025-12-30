Песков: Россия не выходит из переговорного процесса по Украине

Как отметил представитель Кремля, российская сторона продолжит переговорный процесс и диалог, «прежде всего, с американцами». Песков также рассказал, что Москва не намерена делать публичной тему ужесточения переговорной позиции по Украине.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Киев попытался атаковать беспилотниками резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области. На фоне этого Москва пересмотрит свою позицию в переговорном процессе по Украине, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

