Вертолет Ми-34М1 с российским двигателем совершил первый испытательный полет

Легкий многоцелевой вертолет Ми-34М1 с отечественным двигателем ВК-650В совершил свой первый испытательный полет. Об этом сообщили в Минпромторге.

Ведомство обнародовало кадры испытательного полета воздушного судна.

Вертолет Ми-34М1 - модернизированный вариант легкой машины семейства Ми-34С. ВК-650В - первый российский двигатель для вертолетов взлетной массой до 4 тонн.

Ранее первый полет совершил самолет ЛМС-901 «Байкал» с отечественным двигателем ВК-800, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

