Вертолет Ми-34М1 с российским двигателем совершил первый испытательный полет
30 декабря 202512:01
Легкий многоцелевой вертолет Ми-34М1 с отечественным двигателем ВК-650В совершил свой первый испытательный полет. Об этом сообщили в Минпромторге.
Ведомство обнародовало кадры испытательного полета воздушного судна.
Вертолет Ми-34М1 - модернизированный вариант легкой машины семейства Ми-34С. ВК-650В - первый российский двигатель для вертолетов взлетной массой до 4 тонн.
Ранее первый полет совершил самолет ЛМС-901 «Байкал» с отечественным двигателем ВК-800, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
