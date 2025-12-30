В России программа долгосрочных сбережений привлекла более 650 млрд рублей

Программа долгосрочных сбережений в России уже привлекла более 650 млрд рублей. Об этом рассказал министр финансов Антон Силуанов.

По словам главы Минфина, власти видят интерес к инициативе.

«В этом году мы достигли уровня привлечения в программу долгосрочных сбережений более 650 млрд рублей. Неплохо», - заявил Силуанов телеканалу «Россия 24».

Министр добавил, что государство выделило на софинансирование доходности в рамках программы 50 млрд рублей.

Ранее в РФ запустили программу долгосрочных сбережений — накопительно-сберегательный продукт для россиян с участием государства. Сбережения будут формировать из взносов с зарплаты и пенсионных накоплений. Софинансирование этих взносов государством может составить до 36 тысяч рублей в год, пишет «Свободная пресса».

