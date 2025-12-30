В России программа долгосрочных сбережений привлекла более 650 млрд рублей
Программа долгосрочных сбережений в России уже привлекла более 650 млрд рублей. Об этом рассказал министр финансов Антон Силуанов.
По словам главы Минфина, власти видят интерес к инициативе.
«В этом году мы достигли уровня привлечения в программу долгосрочных сбережений более 650 млрд рублей. Неплохо», - заявил Силуанов телеканалу «Россия 24».
Министр добавил, что государство выделило на софинансирование доходности в рамках программы 50 млрд рублей.
Ранее в РФ запустили программу долгосрочных сбережений — накопительно-сберегательный продукт для россиян с участием государства. Сбережения будут формировать из взносов с зарплаты и пенсионных накоплений. Софинансирование этих взносов государством может составить до 36 тысяч рублей в год, пишет «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России программа долгосрочных сбережений привлекла более 650 млрд рублей
- Вертолет Ми-34М1 с российским двигателем совершил первый испытательный полет
- Праздничные «угрызения совести»: Диетолог назвала главные новогодние «ошибки» россиян
- Адвокат: Решение Мосгорсуда по выселению Долиной готово
- Ford подала десять заявок на регистрацию товарных знаков в России
- Песков рассказал, чего ждет от 2026 года
- В Калужской области экс-депутат гордумы погиб при обрушении башни
- Силуанов: Аукцион по приватизации аэропорта «Домодедово» проведут в начале 2026 года
- Онищенко посоветовал провести новогодние выходные «в России и без чревоугодия»
- «Стучали зубы!»: Группа Ay Yola рассказала о съемках клипа с Алсу в -25°C
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru