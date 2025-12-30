Себе дороже: Спасатели призвали не экономить на пиротехнике и не давать ее детям
Эксперты рассказали НСН о главных опасностях и ошибках использования фейерверков и петард.
При использовании пиротехнических изделий для развлечения следует учитывать указания властей, строго следовать инструкции и не допускать до изделий детей, заявили НСН эксперты-спасатели.
Главное управление МВД России по Москве предупредило о запрете применения пиротехнических изделий. Жителям и гостям столицы не рекомендуется использовать пиротехнику в связи с участившимися случаями провокаций с ней. Как говорится в официальном сообщении главка, следует воздержаться от запуска петард, фейерверков, ракет в помещениях, с балконов и лоджий, вблизи жилых домов и хозяйственных построек, на любых объектах транспортной инфраструктуры. В полиции напомнили об административной и уголовной ответственности в случае нарушений.
Как подчеркнул НСН в комментарии заслуженный спасатель России, замначальника «Мособлпожспаса» Сергей Щетинин, в этом вопросе необходимо ориентироваться на решения властей, а также соблюдать правила покупки пиротехники и её использования.
«Если в регионе жесткий запрет – не используем пиротехнику, не провоцируем правоохранительные органы. В регионах, где это допустимо, в обязательном порядке выделяются места для использования пиротехники. Покупать следует только в специализированных отделах или киосках возле торговых центров. Однозначно, должны быть сертификат и инструкция. Следует обратить внимание на внешний вид петарды или фейерверка, чтобы не было никаких замятий, внешний повреждений. Если петарда не сработала, подходить к ней сразу нельзя, нужно выждать не менее пяти минут, а потом уже утилизировать – положить в ведро с водой, и только через сутки её можно выбрасывать в мусор», - пояснил собеседник НСН.
Организатор курсов выживания, аттестованный спасатель МЧС Эдуард Халилов особое внимание обратил на недопустимость использования пиротехники детьми.
«Взрослые еще более-менее понимают потенциальные последствия неправильного использования пиротехники. Дети же нет. Я вспоминаю даже в своем детстве, как мы бегали, эти петарды взрывали. Это была игра, но иногда петарды у кого-то взрывались в руке. И одно дело, когда рука раскрыта, там есть повреждения, но несерьезные. Но бывают случаи, когда хватают петарду и пытаются бросить, она очень быстро взрывается, может оторвать пальцы», - отметил эксперт.
По его словам, в целом, зимой пожаров становится гораздо больше, особенно в новогодние праздники.
«Бывают взрослые, которые в алкогольном опьянении начинают использовать пиротехнику. Ракетницы часто падают из-за неправильной установки, ракета может полететь в сторону людей, автомобилей, жилых домов, залететь на балкон, даже в форточку, вызвать пожар. Кто-то даже дома умудряется использовать пиротехнику. Иногда даже безобидные бенгальские огни становятся причиной пожара. Они могут упасть на ковролин, на что-то сухое, горючее, в итоге все это воспламеняется. Даже, если петарда рядом взорвется с человеком, можно повредить слух, зрение и все остальное», - констатировал собеседник НСН.
В качестве примера Халилов привел трагический случай из своей практики спасателя.
«Была такая история во Владивостоке. Парень делал предложение своей девушке, и решил запустить ракетницу. Поджег, а ракетница вместо того, чтобы выстрелить через 10 секунд, сработала гораздо быстрее, и пробила ему сонную артерию. Парень скончался на месте», - рассказал спасатель.
Эдуард Халилов также призвал не экономить на пиротехнике ради собственной безопасности.
«Помню, когда еще бабушки в переходах сидели, на улицах продавали петарды, фейерверки, то есть там вообще ничего не регламентировалось. Сейчас все-таки есть специализированные магазины. Конечно, если руки чешутся и охота что-то запустить, нужно брать качественную пиротехнику в хороших магазинах. Плюс - обязательно соблюдать инструкцию, правила техники безопасности, потому что все они описаны кровью других людей. Важно реально сделать себе праздник, а не оказаться в травматологии, в ожоговом центре, либо на столе у хирурга», - заключил эксперт.
Ранее от фейерверков в новогодние праздники официально отказались в ряде администраций Подмосковья, в частности, в Королёве и Коломне. В Солнечногорске запрет распространяется только на салюты и фейерверки высоких классов опасности.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», житель города Глазов в Удмуртии запустил прямо в квартире фейерверк на 100 залпов. В итоге вспыхнул сильный пожар.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Армия России освободила Богуславку и Лукьяновское
- Суд заочно арестовал продюсера Разина по делу о мошенничестве
- Себе дороже: Спасатели призвали не экономить на пиротехнике и не давать ее детям
- В России программа долгосрочных сбережений привлекла более 650 млрд рублей
- Вертолет Ми-34М1 с российским двигателем совершил первый испытательный полет
- Праздничные «угрызения совести»: Диетолог назвала главные новогодние «ошибки» россиян
- Адвокат: Решение Мосгорсуда по выселению Долиной готово
- Ford подала десять заявок на регистрацию товарных знаков в России
- Песков рассказал, чего ждет от 2026 года
- В Калужской области экс-депутат гордумы погиб при обрушении башни
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru