По его словам, в целом, зимой пожаров становится гораздо больше, особенно в новогодние праздники.

«Бывают взрослые, которые в алкогольном опьянении начинают использовать пиротехнику. Ракетницы часто падают из-за неправильной установки, ракета может полететь в сторону людей, автомобилей, жилых домов, залететь на балкон, даже в форточку, вызвать пожар. Кто-то даже дома умудряется использовать пиротехнику. Иногда даже безобидные бенгальские огни становятся причиной пожара. Они могут упасть на ковролин, на что-то сухое, горючее, в итоге все это воспламеняется. Даже, если петарда рядом взорвется с человеком, можно повредить слух, зрение и все остальное», - констатировал собеседник НСН.

В качестве примера Халилов привел трагический случай из своей практики спасателя.

«Была такая история во Владивостоке. Парень делал предложение своей девушке, и решил запустить ракетницу. Поджег, а ракетница вместо того, чтобы выстрелить через 10 секунд, сработала гораздо быстрее, и пробила ему сонную артерию. Парень скончался на месте», - рассказал спасатель.

Эдуард Халилов также призвал не экономить на пиротехнике ради собственной безопасности.