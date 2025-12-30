Адвокат: Решение Мосгорсуда по выселению Долиной готово
Полный текст решения суда о выселении певицы Ларисы Долиной из квартиры в Москве, приобретенной Полиной Лурье, готов. Об этом рассказала адвокат покупательницы Светлана Свириденко в беседе с РИА Новости.
По словам защитника, Мосгорсуд изготовил мотивированное определение, дело передано в Хамовнический суд - первую инстанцию, участвующую в разбирательстве.
«Но она (Долина) не будет сейчас выезжать из квартиры, мы хотим договориться мирно», - отметила Свириденко.
Между тем дело о продаже квартиры Ларисы Долиной захотели включить в юридические учебники. Разбирательство начнут изучать в Московском государственном юридическом университете имени Кутафина и Санкт-Петербургском государственном университете, пишет «Свободная пресса».
