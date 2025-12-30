Армия России освободила Богуславку и Лукьяновское

Вооруженные силы России освободили два села в зоне проведения специальной военной операции. Об этом заявили в Минобороны.

«Подразделения группировки войск «Запад» в результате решительных действий взяли под контроль населенный пункт Богуславка Харьковской области», - отмечает ведомство.

В свою очередь, силы группировки «Днепр» активными действиями освободили село Лукьяновское Запорожской области.

Ранее командующий группировкой «Север» Евгений Никифоров сообщил, что военнослужащие освободили 32 населенных пункта в Сумской и Харьковской областях.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
ТЕГИ:СпецоперацияМинобороныВооруженные Силы РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры