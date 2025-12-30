Армия России освободила Богуславку и Лукьяновское
30 декабря 202512:36
Вооруженные силы России освободили два села в зоне проведения специальной военной операции. Об этом заявили в Минобороны.
«Подразделения группировки войск «Запад» в результате решительных действий взяли под контроль населенный пункт Богуславка Харьковской области», - отмечает ведомство.
В свою очередь, силы группировки «Днепр» активными действиями освободили село Лукьяновское Запорожской области.
Ранее командующий группировкой «Север» Евгений Никифоров сообщил, что военнослужащие освободили 32 населенных пункта в Сумской и Харьковской областях.
