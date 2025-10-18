Группа Ay Yola представила кавер на песню «Агаты Кристи»
Группа Ay Yola представила свою версию известной композиции «Чёрная луна». Оригинальная песня принадлежит коллективу «Агата Кристи», а новая интерпретация создана специально для военной драмы «Август».
«Чёрная луна» стала первым русскоязычным треком в репертуаре башкирской группы. Особенность новой версии заключается в этно-обработке классического хита. Музыканты интегрировали в аранжировку традиционные инструменты: курай, кубыз и домбру, добавили элементы горлового пения. Работа над композицией велась совместно с композитором фильма Дмитрием Емельяновым.
Клип на песню включает кадры из киноленты «Август». Создатели постарались сохранить баланс между традиционным звучанием и современными элементами, не отходя при этом от атмосферы оригинала. Участники группы отмечают, что идея переработки композиции возникла благодаря впечатлению от фильма.
Ранее участник группы Ay Yola Руслан Шайхитдинов в интервью НСН сравнил новый альбом коллектива с мюзиклом, анонсировал гастроли в разных частях света и рассказал, появятся ли у группы песни на русском языке.
