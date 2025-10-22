По словам Шайхитдинова, музыканты открыты к сотрудничеству, если дело касается песен для кино. Вместе с тем, в ближайшее время коллектив не планирует выпускать каверы.

«У нас нет цели записывать каверы. В данном случае — это историческое память. Посыл, который заложен, сама песня — все сошлось. После выпуска альбома у нас будет несколько колабораций с интересными артистами в нашем ключе как из России, так и из других государств. После — садимся за запись второго альбома, планируем выпустить его в следующем году. При этом мы всегда открыты к сотрудничеству, нас очень интересует кино», — подчеркнул музыкант.

В начале октября у группы Ay Yola вышел дебютный альбом «Ural Batyr», в котором представлены песни на башкирском языке. В него также вошел и трек Homay, ранее взлетевший на вершины хит-парадов, напоминает «Радиоточка НСН».

