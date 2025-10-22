Группа Ay Yola призналась, что записала кавер «Агаты Кристи» за два дня
Руслан Шайхитдинов заявил НСН, что возможность записать саундтрек для фильма «Август» — большая честь для группы.
Участник группы Ay Yola Руслан Шайхитдинов в беседе с НСН отметил, что кавер на песню «Черная Луна» группы «Агата Кристи» был записан буквально за две ночи. Новое прочтение композиции удачно сочетает в себе рок, электронное и этническое звучание, отражая эстетику земли Башкортостана.
Ранее группа Ay Yola представила свою версию известной композиции «Черная луна». Оригинальная песня принадлежит коллективу «Агата Кристи», а новая интерпретация создана специально для военной драмы «Август». Шайхитдинов пояснил, что композиция была записана в непростых условиях.
«У Рината Рамазанова был свой коллектив "Аргымак". У них были русскоязычные песни. У нас с дочерью тоже был целый русскоязычный альбом. Для нас троих, как группы Ay Yola, это первая русскоязычная песня. Песня "Черная Луна" — шедевр, к которому нам удалось прикоснуться. Это — классика русского рока. Связи с "Агатой Кристи" у нас не было. К нам с просьбой сделать кавер обратился «Первый канал», когда мы были в туре. Песня была написана за две ночи на арендованной студии в Новосибирске. Часть написана в гостиничном номере. Благо, я взял сердце своей студии – компьютер, звуковую карту, наушники. Вокал писался в новосибирской консерватории. Все работали на максималках. Моя дочь Адель быстро погрузилась и нашла манеру», — рассказал он.
Как отметил собеседник НСН, в своей версии песни «Черная Луна» группа Ay Yola соединила рок с электронным и этническим звучанием.
«Мы поем о традициях, чтим их. Тема Великой Отечественной войны нам очень близка. Оба моих деда — кадровые офицеры, которые прошли войну. Мой дедушка по отцовской линии дошел до Берлина с ранениями. Сохранить память об их подвиге очень важно. Это то, что заложено в "Урал-Батыре". Настоящий батыр отдаст жизнь за свою землю, будет защищать близких и родных. Думаю, мы привнесли в песню настроение фильма, эстетику земли Башкортостана. Вместо гитары звучит домбра, в начале в проигрыше звучат кубызы. Получилась насыщенная смесь рока, электронного и этно-звучания. Нам не стыдно за эту работу. Она делалась в кратчайшие сроки, но мы не могли себе позволить упустить этот шанс. Это большая честь — сделать официальный кавер, еще и для такого фильма, как "Август"», — уточнил он.
По словам Шайхитдинова, музыканты открыты к сотрудничеству, если дело касается песен для кино. Вместе с тем, в ближайшее время коллектив не планирует выпускать каверы.
«У нас нет цели записывать каверы. В данном случае — это историческое память. Посыл, который заложен, сама песня — все сошлось. После выпуска альбома у нас будет несколько колабораций с интересными артистами в нашем ключе как из России, так и из других государств. После — садимся за запись второго альбома, планируем выпустить его в следующем году. При этом мы всегда открыты к сотрудничеству, нас очень интересует кино», — подчеркнул музыкант.
В начале октября у группы Ay Yola вышел дебютный альбом «Ural Batyr», в котором представлены песни на башкирском языке. В него также вошел и трек Homay, ранее взлетевший на вершины хит-парадов, напоминает «Радиоточка НСН».
