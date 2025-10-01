Лоза отказался от помощи Госдумы из-за «вражины» в Кремле

Певец заявил в эфире НСН, что может рассчитывать только на доплаты за звание заслуженного артиста, но этому мешает некий недоброжелатель в «президентской» проверке.

Работающие пенсионеры не получают надбавок к пенсии. Звание заслуженного артиста и льготы певец не может получить из-за высокопоставленных врагов, рассказал музыкант и композитор Юрий Лоза в разговоре с НСН.

Ранее Лоза признался, что у него сократились пенсионные выплаты после отмены региональных надбавок. В итоге его пенсия стала чуть больше 16 тысяч рублей. Передает его слова ОСН. Певец объяснил, почему он получает так мало.

«Сейчас моя пенсия стала 17897 рублей после индексации. Бензин подорожал на 10 рублей, а добавили на рубль. С меня сняли надбавку, потому что я считаюсь работающим пенсионером. Я индивидуальный предприниматель (ИП) и получаю отчисления за авторские права от созданных произведений. Я зарегистрировал ИП для того, чтобы было проще. Все мои выступления проходят по такой схеме, потому что так начисляется меньше налогов. Потому что все, кто меня приглашает куда-либо, просят чтобы было так, тогда всем платить меньше», — указал он.

Лоза добавил, что ситуацию могло бы изменить звание заслуженного артиста, но его ему не дадут.

«Мне отказали в звании заслуженного артиста, документы даже не дошли до комиссии. Их завернули где-то еще на президентской проверке. Это была бы хорошая надбавка, но у меня сейчас нет ни московской, ни за ветерана труда. Я предоставил кучу бумажек, что у меня было немереное количество бесплатных концертов, выступлений в горячих точках. Я приносил благодарственные письма, но - ничего... Само собой, что мой стаж тоже перешел все нужные размеры. Но все сложилось таким образом. Видимо, у меня где-то там в президентской проверке сидит явный недоброжелатель. Я даже не знаю, какая вражина у меня там завелась. Кому и чем я насолил, я не знаю», — подчеркнул артист.

Напомним, что ходатайства о присвоении почётных званий рассматривает Комиссия при президенте Российской Федерации по государственным наградам, работу которой обеспечивают управделами президента и структуры администрации президента РФ.

Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с НСН выражал готовность помочь музыканту разобраться с размером его пенсии. Однако сам певец отказался от помощи депутатов и не посчитал ситуацию настолько серьезной.

«В Госдуму я не собираюсь обращаться. Мои документы не прошли стадию, которой занимаются люди с более весомым положением. У меня есть разные знакомые. К тому же, какие-то деньги мне и сейчас приходят, я свожу концы с концами. Кому-то было еще хуже. Я видел разные биографии известных людей, которым приходилось таксовать или разгружать кирпичи на стройках. Пока я могу зарабатывать своим трудом и любимым делом, поэтому нечего жаловаться», — заключил он.

Ранее экономист Александр Разуваев объяснил НСН, как россияне могут обеспечить себе комфортную пенсию в будущем.

