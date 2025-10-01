Работающие пенсионеры не получают надбавок к пенсии. Звание заслуженного артиста и льготы певец не может получить из-за высокопоставленных врагов, рассказал музыкант и композитор Юрий Лоза в разговоре с НСН.



Ранее Лоза признался, что у него сократились пенсионные выплаты после отмены региональных надбавок. В итоге его пенсия стала чуть больше 16 тысяч рублей. Передает его слова ОСН. Певец объяснил, почему он получает так мало.