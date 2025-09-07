Дмитрий Нагиев пожаловался на маленькую пенсию в 20 тысяч рублей

Шоумен и актер Дмитрий Нагиев рассказал, что в старости может рассчитывать на скромную пенсию — не более 20 тысяч рублей в месяц. Об этом он посетовал в интервью для YouTube-шоу Circle Property Dubai.

В Москве взыскали долги по ЖКХ с Дмитрия Нагиева

Нагиев признался, что за всю жизнь смог накопить лишь 70 тысяч долларов (около 5,7 млн рублей). По его словам, эта сумма вызывает у него тревогу, так как кажется недостаточной для обеспечения старости.

В интервью он также упомянул, что ему советовали вкладываться в коммерческую недвижимость для формирования пассивного дохода, но он пока не видит в таких инвестициях реальных перспектив.

Кроме того, Нагиев опроверг слухи о многомиллионных гонорарах за выступления в Дубае, куда он регулярно приезжает. По его словам, организаторы оплачивают только перелёт, проживание и питание.

Раньше московский Мировой суд взыскал с Нагиева задолженность по коммунальным платежам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
ТЕГИ:ПенсияДмитрий НагиевРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры