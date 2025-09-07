Дмитрий Нагиев пожаловался на маленькую пенсию в 20 тысяч рублей
Шоумен и актер Дмитрий Нагиев рассказал, что в старости может рассчитывать на скромную пенсию — не более 20 тысяч рублей в месяц. Об этом он посетовал в интервью для YouTube-шоу Circle Property Dubai.
Нагиев признался, что за всю жизнь смог накопить лишь 70 тысяч долларов (около 5,7 млн рублей). По его словам, эта сумма вызывает у него тревогу, так как кажется недостаточной для обеспечения старости.
В интервью он также упомянул, что ему советовали вкладываться в коммерческую недвижимость для формирования пассивного дохода, но он пока не видит в таких инвестициях реальных перспектив.
Кроме того, Нагиев опроверг слухи о многомиллионных гонорарах за выступления в Дубае, куда он регулярно приезжает. По его словам, организаторы оплачивают только перелёт, проживание и питание.
Раньше московский Мировой суд взыскал с Нагиева задолженность по коммунальным платежам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Частный самолет разбился в лесопарке чешской Праги, погибли два человека
- ВСУ обстреляли город Рыльск в Курской области
- В российском посольстве обвинили шведские власти в нападении на дипмиссию
- Патрушев: «Северные потоки» подорвала высококлассная команда диверсантов
- Россиянам объяснили, почему новая ипотека на Дальнем Востоке не будет популярной
- Фигуристка Евгения Медведева получила травму во время футбольного матча
- Дмитрий Нагиев пожаловался на маленькую пенсию в 20 тысяч рублей
- Более 40 тысяч человек приняли участие в крестном ходе в Москве
- Места больше нет? Почему западные бренды не спешат обратно в Россию
- Минобороны России сообщило об ударе по объектам ВПК Украины в Киеве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru