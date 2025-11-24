Чемезов: Россия производит снарядов и авиабомб больше других стран

В России после начала специальной военной операции кратно выросли Объёмы выпуска вооружений. Как пишет RT, об этом заявил гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

По его словам, в настоящее время в войска «в огромных объёмах» поставляются самолёты, танки, БМП и гаубицы, системы РЭБ и беспилотники. А по выпуску снарядов и авиационных бомб Россия является мировым лидером.

«Ни одна страна мира не выпускает сегодня столько снарядов и авиационных бомб», — сказал он.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о начале серийного производства ракетного комплекса «Орешник», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Министерство обороны РФ
ТЕГИ:СпецоперацияВооружениеПроизводствоРостехБомба

