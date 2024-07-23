«Знают и поют»: Лоза поддержал присвоение звания артисту SHAMAN
Юрий Лоза заявил НСН, что SHAMAN получил звание заслуженного артиста за свои песни, которые объединяют общество.
Певец SHAMAN получил звание заслуженного артиста за свои композиции, которые консолидируют общество, народ знает и поет его песни, заявил певец и композитор Юрий Лоза в эфире НСН.
Владимир Путин ранее присвоил автору и исполнителю Ярославу Дронову, известного под сценическим псевдонимом SHAMAN, звание заслуженного артиста России.
«Если разберем этимологию слова «заслуженный», заслуженный артист. Заслужил Shaman? Заслужил. Знают его люди? Знают. Песни его поют? Поют. Он сейчас один из самых востребованных артистов на российской эстраде, делает правильное и доброе дело – поет песни, которые консолидируют общество, поднимают дух народа. Когда люди, не имеющие заслуг, получают это звание, это плохо. А в этом случае все в порядке», - рассказал он.
Ранее продюсер Иосиф Пригожин поздравил певца SHAMAN (Ярослав Дронов) с получением звания заслуженного артиста России и отметил, что уже два года яркий исполнитель не сходит с экранов телевизора, передает «Радиоточка НСН».
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