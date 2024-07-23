«Знают и поют»: Лоза поддержал присвоение звания артисту SHAMAN

«Если разберем этимологию слова «заслуженный», заслуженный артист. Заслужил Shaman? Заслужил. Знают его люди? Знают. Песни его поют? Поют. Он сейчас один из самых востребованных артистов на российской эстраде, делает правильное и доброе дело – поет песни, которые консолидируют общество, поднимают дух народа. Когда люди, не имеющие заслуг, получают это звание, это плохо. А в этом случае все в порядке», - рассказал он.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин поздравил певца SHAMAN (Ярослав Дронов) с получением звания заслуженного артиста России и отметил, что уже два года яркий исполнитель не сходит с экранов телевизора, передает «Радиоточка НСН».

