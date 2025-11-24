Опрос: Только 11% россиян получили квартиру в наследство

Квартиру в наследство получили только 11% россиян в возрасте от 18 до 55 лет. Об этом со ссылкой на опрос инвестиционной компании на рынке недвижимости «ФЛИП» сообщает «Газета.Ru».

Отмечается, что из них приняли наследство 89% респондентов, остальные отказались от жилья в пользу другого наследника или из-за наличия долгов у умершего.

Проживают в унаследованной квартире 34% опрошенных. Продали или обменяли жильё 37% россиян, а ещё 18% решили сдавать жилплощадь с целью получения регулярного пассивного дохода.

Ранее юрист по гражданским делам Алла Георгиева посоветовала не торопиться с продажей жилья, которое досталось гражданину в наследство, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

