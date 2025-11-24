Опрос: Только 11% россиян получили квартиру в наследство
Квартиру в наследство получили только 11% россиян в возрасте от 18 до 55 лет. Об этом со ссылкой на опрос инвестиционной компании на рынке недвижимости «ФЛИП» сообщает «Газета.Ru».
Отмечается, что из них приняли наследство 89% респондентов, остальные отказались от жилья в пользу другого наследника или из-за наличия долгов у умершего.
Проживают в унаследованной квартире 34% опрошенных. Продали или обменяли жильё 37% россиян, а ещё 18% решили сдавать жилплощадь с целью получения регулярного пассивного дохода.
Ранее юрист по гражданским делам Алла Георгиева посоветовала не торопиться с продажей жилья, которое досталось гражданину в наследство, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Ренессанс NFT»: Telegram продал картинки с аукциона на 347 млн рублей
- СМИ: Переговоры в Женеве были под угрозой срыва из-за напряженной обстановки
- От маркировки до курса доллара: Россиянам назвали причины подорожания чая
- Почему у китайских авиакомпаний билеты в Поднебесную дешевле
- В Белгородской области женщина погибла при ударе украинского дрона по автомобилю
- Си Цзиньпин: КНР поддерживает все усилия для достижения мира на Украине
- Продюсера Андрея Разина заочно обвинили в мошенничестве
- «Не выше инфляции»: Новый индекс цен на бензин сделает АЗС «прозрачными»
- «Огромный спад»: Почему россияне перестали ходить в кофейни и рестораны
- Генерал Соболев не поверил в военные поставки Азербайджана Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru