Ушаков: Россия получила сигнал от США о начале обсуждения плана по Украине

Россия получила сигнал от США о встрече в очном порядке и начале обсуждения плана по Украине, но договорённостей пока нет. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

ЗАЭС, Крым и НАТО: Как европейцы изменили мирный план Трампа по Украине

Он отметил, что Россия ознакомлена с одним из вариантов мирного плана США, однако конкретных переговоров по нему не было.

Ушаков указал, что многие положения американского документа, который обсуждался на Аляске, приемлемы для Москвы. При этом европейский мирный план России не подходит.

«Естественно, мирный план США будет подвергаться переработке, модификации и с нашей стороны, и, наверняка, с украинской стороны, и с американской, и с европейской. Это же серьёзный очень вопрос», - добавил он.

Ранее Ушаков заявил, что в отношении американского мирного плана по Украине много домыслов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости// Илья Питалев
