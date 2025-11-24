В офисе Зеленского заявили, что плана Трампа из 28 пунктов больше нет

Предложенный администрацией президента США Дональда Трампа мирный план по Украине из 28 пунктов, в прежнем виде больше не существует. Как пишет RT, об этом заявил советник руководителя офиса Владимира Зеленского Александр Бевз.

В своих соцсетях он указал, что документ был изменён. По словам Бевза, часть пунктов изъяли, а часть — изменили.

По данным Financial Times, план был сокращён с 28 до 19 пунктов. Какие именно пункты были удалены или изменены, источники газеты не уточнили.

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что в отношении мирного плана США по Украине много домыслов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: EPA / ТАСС
