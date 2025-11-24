Ушаков: В отношении мирного плана США по Украине много домыслов

Вокруг мирного плана США по Украине существует много домыслов. Как пишет RT, об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Трамп: В мирных переговорах по Украине «возможно происходит что-то хорошее»

По его словам, Москва верит только информации, полученной непосредственно от Вашингтона.

«Непонятно, кому верить. Но мы верим в то, что нам передали по соответствующим каналам», — заключил он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обсуждение возможного мирного плана США через СМИ в Кремле считают невозможным и некорректным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости// Илья Питалев
ТЕГИ:СШАУкраинаРоссияЮрий Ушаков

Горячие новости

Все новости

партнеры