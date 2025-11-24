Ушаков: В отношении мирного плана США по Украине много домыслов
24 ноября 202517:50
Вокруг мирного плана США по Украине существует много домыслов. Как пишет RT, об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
По его словам, Москва верит только информации, полученной непосредственно от Вашингтона.
«Непонятно, кому верить. Но мы верим в то, что нам передали по соответствующим каналам», — заключил он.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обсуждение возможного мирного плана США через СМИ в Кремле считают невозможным и некорректным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Ушаков: В отношении мирного плана США по Украине много домыслов
- Собянин заявил об уничтожении десяти летевших на Москву беспилотников
- Битва за объемы: Насколько подорожает алкоголь к Новому году
- Россиянам назвали базовые правила осознанного шопинга
- В Госдуме напугали штрафами рыбаков на льдинах
- Россиянам рассказали, как сэкономить на поездке в Китай до 70%
- Фигуристка Туктамышева объявила о завершении спортивной карьеры
- Эпидемиолог Альтштейн исключил распространение в РФ птичьего гриппа
- Состоялся телефонный разговор Путина и Эрдогана
- Зумеров обвинили в неспособности дружить: Почему молодежь путешествует в одиночку
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru