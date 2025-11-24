Цены на спиртное начали расти еще с октября, но не из-за того, что производители и дистрибьюторы пользуются этим во время высокого сезона продаж, а из-за увеличения акцизов с 1 января 2026 года. Чтобы потребитель не заметил существенного подорожания, производитель увеличивает цену постепенно, начиная задолго до Нового года, рассказал НСН доцент кафедры менеджмента Президентской академии (РАНХиГС) в Санкт-Петербурге, руководитель клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский.

Ранее заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб предложил ввести мораторий на повышение цен на алкоголь с 15 декабря по 15 января, передает ТАСС. По его мнению, торговые сети злоупотребляют пиком спроса на спиртное в праздники и увеличивают цены.

«Последние несколько лет я этой тенденции в плане существенного роста цен на алкогольную продукцию перед Новым годом не замечаю. На самом деле задача у дистрибьюторов иная: во время высокого сезона выполнить объемные показатели. Кроме того, с 1 января каждый год растут цены на алкоголь, потому что индексируются акцизы. Плавный рост цен на алкогольную продукцию начинается примерно с октября-ноября, потому что производители таким образом стараются нивелировать в глазах у покупателей подорожание, связанное с акцизами. В декабре рост будет в среднем по рынку на 3% по сравнению с октябрем. Я не прогнозирую существенного роста цен на алкогольную продукцию к Новому году», - сказал Черниговский.