Битва за объемы: Насколько подорожает алкоголь к Новому году
Стоимость алкоголя вырастет не из-за наценок торговых сетей, а из-за запланированного роста акцизов, рассказал НСН специалист по алкогольному рынку Максим Черниговский.
Цены на спиртное начали расти еще с октября, но не из-за того, что производители и дистрибьюторы пользуются этим во время высокого сезона продаж, а из-за увеличения акцизов с 1 января 2026 года. Чтобы потребитель не заметил существенного подорожания, производитель увеличивает цену постепенно, начиная задолго до Нового года, рассказал НСН доцент кафедры менеджмента Президентской академии (РАНХиГС) в Санкт-Петербурге, руководитель клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский.
Ранее заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб предложил ввести мораторий на повышение цен на алкоголь с 15 декабря по 15 января, передает ТАСС. По его мнению, торговые сети злоупотребляют пиком спроса на спиртное в праздники и увеличивают цены.
«Последние несколько лет я этой тенденции в плане существенного роста цен на алкогольную продукцию перед Новым годом не замечаю. На самом деле задача у дистрибьюторов иная: во время высокого сезона выполнить объемные показатели. Кроме того, с 1 января каждый год растут цены на алкоголь, потому что индексируются акцизы. Плавный рост цен на алкогольную продукцию начинается примерно с октября-ноября, потому что производители таким образом стараются нивелировать в глазах у покупателей подорожание, связанное с акцизами. В декабре рост будет в среднем по рынку на 3% по сравнению с октябрем. Я не прогнозирую существенного роста цен на алкогольную продукцию к Новому году», - сказал Черниговский.
Покупатель может закупить алкоголь на Новый год прямо сейчас, сэкономив эти 3%, а может подождать и попасть на предновогоднюю скидочную акцию.
«Каждый должен делать выбор: если для покупателя 3% - существенное повышение, тогда имеет смысл приобрести алкоголь заранее. С другой стороны, есть производители, которые начинают играть в скидочные акции в конце декабря, потому что у них образуются достаточно высокие стоки. С 1 января 2026 года акцизы вырастут на 8,9-31% в зависимости от вида алкогольной продукции. Из-за этого в среднем цены на алкоголь увеличатся на 6-10%», - подсчитал специалист.
Новое ограничение времени продажи спиртного в Подмосковье не поможет в борьбе с алкоголизмом, зато осложнит жизнь предпринимателям и приведет к расцвету нелегальных продаж, заявил ранее НСН президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев.
