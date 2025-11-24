Генерал Соболев не поверил в военные поставки Азербайджана Украине
Баку не может доставлять военные самолеты украинской армии, но, скорее всего, помогает другими материалами, заявил НСН Виктор Соболев.
Азербайджан не обладает таким оружием, которое могло бы быть доставлено на Украину, рассказал член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев в разговоре с НСН.
Азербайджан тайно поставляет в Украину истребители Су-22 по секретной логистической цепочке, проходящей через Турцию, Судан и Германию, сообщает Daily Express. По данным СМИ. эти самолёты выдаются за гуманитарную помощь и перевозятся по маршрутам, ранее использовавшимся для поставок оружия, связанных с Россией. Соболев подчеркнул, что это вероятный сценарий.
«Азербайджан вполне может оказывать какую-то помощь Украине, тем более в свете последних событий. У нас произошел некий разрыв-неразрыв отношений, и сохранилась напряженность. Но поставлять самолеты незаметно у Баку бы не получилось, это даже невозможно, у них такого нет. Если это лекарства, продукты или даже беспилотники, то это все идет не через Россию. Максимум повлиять можно только на Турцию», — указал он.
Глава президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой объяснил НСН, почему для России эти новости не повлияют ни на что.
«Это все устаревшие виды советского вооружения, которое осталось на складах у Баку. И вот они сейчас вместо того, чтобы утилизировать у себя, тратить деньги, портить экологию, они это все посылают на Украину. Гипотетически возможно, что Су-22 могли поставить туда, но никакой угрозы для наших ВКС она не представляет и не окажет влияния на ход боевых действий. Это Украину не спасет, так как все аэродромы и базы находятся под прицелом. Как только самолеты появятся там, уничтожение наступит моментально. Алиев уже давно пытается усидеть на двух табуретках. Он пытается угодить России, США, Турции, Европе. Чем это все закончится — уже известно. Он проиграет по всем статьям, поскольку его тайная дипломатия станет явной», — подчеркнул он.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин в беседе с НСН не поверил в восстановление отношений между Россией и Азербайджаном.
