Собянин заявил об уничтожении десяти летевших на Москву беспилотников

Средствами ПВО была отражена атака очередного беспилотника, летевшего на Москву. Как пишет RT, об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

В Белгородской области женщина была ранена при атаке дрона ВСУ на автомобиль

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», - написал он в своём Telegram-канале.

Первое сообщение об уничтожении БПЛА градоначальник разместил 24 ноября в 12:51 мск. Затем он опубликовал ещё несколько подобных постов. На момент написания новости, в общей сложности Собянин рассказал об уничтожении десяти летевших на Москву дронов.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что ночью 24 ноября дежурные средства ПВО нейтрализовали над территорией России более 90 беспилотников ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Александр Щербак
ТЕГИ:Сергей СобянинСпецоперацияБеспилотникиМосква

Горячие новости

Все новости

партнеры