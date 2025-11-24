Собянин заявил об уничтожении десяти летевших на Москву беспилотников

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», - написал он в своём Telegram-канале.

Первое сообщение об уничтожении БПЛА градоначальник разместил 24 ноября в 12:51 мск. Затем он опубликовал ещё несколько подобных постов. На момент написания новости, в общей сложности Собянин рассказал об уничтожении десяти летевших на Москву дронов.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что ночью 24 ноября дежурные средства ПВО нейтрализовали над территорией России более 90 беспилотников ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

