Собянин заявил об уничтожении десяти летевших на Москву беспилотников
Средствами ПВО была отражена атака очередного беспилотника, летевшего на Москву. Как пишет RT, об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», - написал он в своём Telegram-канале.
Первое сообщение об уничтожении БПЛА градоначальник разместил 24 ноября в 12:51 мск. Затем он опубликовал ещё несколько подобных постов. На момент написания новости, в общей сложности Собянин рассказал об уничтожении десяти летевших на Москву дронов.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что ночью 24 ноября дежурные средства ПВО нейтрализовали над территорией России более 90 беспилотников ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
