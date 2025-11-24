«Огромный спад»: Почему россияне перестали ходить в кофейни и рестораны
Ресторатор Сергей Миронов рассказал НСН, что из-за экономии граждане покупают готовую еду в ретейле, отток клиентов ощутили и рестораны в ТЦ.
Недостаток клиентов российские рестораны начали испытывать из-за экономии граждан, на их покупательское поведение повлияло также развитие рынка готовой еды и онлайн-торговли, рассказал НСН омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети «Мясо&Рыба» Сергей Миронов.
Россияне стали реже ходить в кофейни: в 2025 году число покупок в таких заведениях сократилось на 7,3%, в то время как в точках самообслуживания с кофейными аппаратами этот показатель, напротив, вырос на 9%, пишет газета «Коммерсант». Также серьезную конкуренцию кофейням составляют ретейлеры, открывающие в своих магазинах кофе-пойнты.
Отток клиентов ощутил не только рынок кофеен, но и все рестораны среднего ценового сегмента, подчеркнул Миронов.
«Весь средний ценовой сегмент в ресторанном бизнесе испытывает спад. Есть небольшой подъем в фастфуде, но в среднем ценовом сегменте всего меньше потребляют, не только кофе. У нас меньше гостей, меньше чеков и меньше продается блюд. Кроме того, есть огромный спад у всех ресторанов, которые находятся в торговых центрах (ТЦ), потому что потребители из ТЦ уходят в онлайн-магазины и там в принципе мало людей. А в ТЦ открыто огромное количество точек общепита, и все они испытывают проблемы и серьезнейший спад», - рассказал ресторатор.
По оценке омбудсмена, чашка кофе за год подорожала примерно на 15%, вырос и средний чек в ресторанах, из-за чего россияне начали посещать эти заведения только по праздникам. Еду на каждый день клиент предпочитает заказывать на рынке готовой еды.
«Мы много лет работали над тем, чтобы ресторан превратился из какого-то событийного места в то, куда приходят просто поесть. Сейчас идет обратный процесс: ресторан снова становится событийной точкой, а чтобы просто поесть, люди заказывают готовую еду из ретейла. Рынок готовой еды в 2024 году показал 1 триллион рублей, это была рекордная выручка. А в 2025 году выручка составит 1,5 триллиона. Это самая быстро растущая категория ретейла. Готовая еда забирает того потребителя, который раньше сидел дома и не хотел сам готовить. Еще недавно у него было два варианта: спуститься вниз в ресторан либо заказать доставку из ресторана. Сейчас же появился третий, достаточно дешевый - готовой еды. Этот сегмент откусывает достаточно много среднего потребителя», - пояснил Миронов.
Ранее президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров рассказал НСН, куда исчезли повара из ресторанов.
