Недостаток клиентов российские рестораны начали испытывать из-за экономии граждан, на их покупательское поведение повлияло также развитие рынка готовой еды и онлайн-торговли, рассказал НСН омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети «Мясо&Рыба» Сергей Миронов.

Россияне стали реже ходить в кофейни: в 2025 году число покупок в таких заведениях сократилось на 7,3%, в то время как в точках самообслуживания с кофейными аппаратами этот показатель, напротив, вырос на 9%, пишет газета «Коммерсант». Также серьезную конкуренцию кофейням составляют ретейлеры, открывающие в своих магазинах кофе-пойнты.

Отток клиентов ощутил не только рынок кофеен, но и все рестораны среднего ценового сегмента, подчеркнул Миронов.

«Весь средний ценовой сегмент в ресторанном бизнесе испытывает спад. Есть небольшой подъем в фастфуде, но в среднем ценовом сегменте всего меньше потребляют, не только кофе. У нас меньше гостей, меньше чеков и меньше продается блюд. Кроме того, есть огромный спад у всех ресторанов, которые находятся в торговых центрах (ТЦ), потому что потребители из ТЦ уходят в онлайн-магазины и там в принципе мало людей. А в ТЦ открыто огромное количество точек общепита, и все они испытывают проблемы и серьезнейший спад», - рассказал ресторатор.