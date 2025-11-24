Врач Павлов заявил, что в РФ мужчины чаще женщин являются виновниками бесплодия

Он указал, что с данной проблемой сталкиваются около 15–17% пар в репродуктивном возрасте, которые не могут зачать ребёнка «в течение года и более регулярной половой жизни без контрацепции».

Эксперт отметил, что в настящее время виновниками бесплодия в 50–60% случаев являются мужчины.

«Это мировая тенденция, и Россия здесь не исключение. Женский фактор составляет около 40–50%», – указал врач.

Павлов добавил, что для предотвращения бесплодия следует проходить ежегодные осмотры и вести здоровый образ жизни.

Ранее депутат Госдумы Ирина Филатова заявила «Радиоточке НСН», что в 20-30% случаев врачи называют ожирение основной причиной мужского бесплодия.

