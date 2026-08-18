Американский рэпер Канье Уэст впервые выступит в России. Концерты артиста пройдут 10 и 11 октября на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Организаторы ожидают до 160 тысяч зрителей. Билеты стоят от 9 до 160 тысяч рублей.

«Слова Канье Уэста про симпатию к фашизму — дело противоречивое, особенно в нашей стране. Если он на международном уровне приносил извинения и сделал какие‑то выводы, то вероятность его отмены меньше. В принципе, сегодня, в сложное геополитическое время для России, то, что приезжает большая звезда и не боится, — это налаживание мостов между странами. Это должно быть, потому что надо всё‑таки разрешать конфликты», — сказал собеседник НСН.

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина назвала музыканта поклонником Адольфа Гитлера и выразила опасения, что он может выйти на сцену в пережившем блокаду городе в футболке со свастикой. Между тем не все согласны с позицией жены певца Шамана (Ярослав Дронов). В Госдуме, в свою очередь, поблагодарили Канье Уэста за решение выступить в России.

Ранее советник президента компании «Артлайф», промоутер Владимир Зубицкий заявил НСН, что если анонсированные в России концерты американского рэпера Канье Уэста все же состоятся, то на эти шоу приедут люди со всей страны и даже из ближнего зарубежья.

