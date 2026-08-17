Мизулина раскритиковала приезд Канье Уэста в Россию

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина выступила с жесткой критикой в адрес предстоящих российских гастролей американского рэпера Канье Уэста. Соответствующий пост она опубликовала в своем Telegram-канале.

Выступления артиста запланированы в Санкт-Петербурге на площадке «Газпром-Арены» 10 и 11 октября. Мизулина назвала музыканта поклонником Адольфа Гитлера и выразила опасения, что он может выйти на сцену в пережившем блокаду городе в футболке со свастикой.

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Сценическое и официальное имя рэпера теперь звучит как Ye. Музыкант, сменивший имя в документах в 2021 году, считается одним из самых влиятельных авторов в хип-хопе и обладателем 24 статуэток Grammy.

Между тем не все согласны с позицией жены Шамана. В Госдуме поблагодарили Канье Уэста за решение выступить в России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA/ТАСС
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