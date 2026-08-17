Мизулина раскритиковала приезд Канье Уэста в Россию

Сценическое и официальное имя рэпера теперь звучит как Ye. Музыкант, сменивший имя в документах в 2021 году, считается одним из самых влиятельных авторов в хип-хопе и обладателем 24 статуэток Grammy.

Между тем не все согласны с позицией жены Шамана. В Госдуме поблагодарили Канье Уэста за решение выступить в России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

