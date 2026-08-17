Канье Уэст впервые даст концерты в России
Американский рэпер Канье Уэст впервые даст концерты в России. Об этом со ссылкой на организатора выступлений Say Agency сообщает RT.
Уточняется, что Уэст выступит в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября.
Также отмечается, что шоу артиста, который является обладателем 24 премий Grammy, пройдут на «Газпром-Арене».
Ранее актёр Сергей Бурунов рассказал, что побывал на концерте Канье Уэста в Стамбуле. По его словам, масштаб шоу, на котором присутствовали 118 тысяч зрителей, превзошёл все ожидания, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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