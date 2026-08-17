Канье Уэст впервые даст концерты в России

Американский рэпер Канье Уэст впервые даст концерты в России. Об этом со ссылкой на организатора выступлений Say Agency сообщает RT.

Концерт Канье Уэста в Казахстане отменили из-за непогоды

Уточняется, что Уэст выступит в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября.

Также отмечается, что шоу артиста, который является обладателем 24 премий Grammy, пройдут на «Газпром-Арене».

Ранее актёр Сергей Бурунов рассказал, что побывал на концерте Канье Уэста в Стамбуле. По его словам, масштаб шоу, на котором присутствовали 118 тысяч зрителей, превзошёл все ожидания, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:Санкт-ПетербургРоссияКонцертРэпер

Горячие новости

Все новости

партнеры